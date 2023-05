Siete appassionati di cucina ma la pasta cacio e pepe non vi riesce cremosa come vorreste? E’ probabile che sbagliate qualcosa nel fare la cremina. Oltre agli ingredienti e al seguire alla perfezione la ricetta, vi è un trucco a cui dovete prestare molta attenzione.

Cacio e pepe cremosa: ingredienti, preparazione e trucco da seguire

Pasta, pecorino e pepe sono gli ingredienti alla base del piatto ma ciò che lo rende speciale è il modo in cui viene preparato: è fondamentale avere pazienza e scegliere i prodotti di qualità.

Essere attenti nell’eseguire con precisione il procedimento, senza alcuno imprevisto. Poi ancora, sarebbe meglio che il pepe si quello in grani così da macinarlo al momento o tostarlo leggermente in padella prima di macinarlo, fino a ridurlo a pezzi grossolani. Il pecorino, soprattutto, deve essere romano e abbastanza stagionato.

Ma il trucco per dare vita ad una cremina perfetta è usare l’acqua di cottura. Ciò che rende il piatto più o meno cremoso è l’amido che la pasta rilascia nell’acqua e che vieta alle proteine del formaggio di coagularsi, per effetto del calore.

Bisogna, inoltre, ricordare che la cremina va fatta alla fine proprio quando la pasta finisce di cuocere: solo un’acqua in cui è stato scaricato una grande quantità di amido avrà effetto. Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che la cremina deve essere consumata subito e non deve riposare molto.

Se vengono seguiti tutti i passi nel modo giusto, cucinare diventerà un gioco da ragazzi e tutti, anche i meno preparati, potranno appassionarsi alla cucina. Tante prove ed esperienze, impegno e voglia di fare andranno a rendere la preparazione ancora più speciale e il risultato sarà ottimo.

FOTO: SHUTTERSTOCK