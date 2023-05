Come fare degli gnocchi alla romana senza grumi? Ecco il segreto della “Sora Lella”: curiosità e particolari sul piatto tipico di Roma

Avete mai sentito parlare di Gnocchi alla Romana? Si tratta di un piatto tipico della cucina romana che si differenziano dal classico gnocco che gli italiani sono soliti mangiare il giovedì. Essi rimandano ad un’icona della città eterna, da tutti conosciuta come “Sora Lella” che avrebbe rilevato in passato un trucco per renderli gustosi e appetitosi, evitando i grumi.

Gnocchi alla Romana con il trucco della Sora Lella: di cosa si tratta?

Innanzitutto, bisogna seguire alla perfezione la ricetta ed avere a portata di mano tutti gli ingredienti per rendere il piatto unico. Ecco cosa serve:

250g semolino

1L latte

120g burro

130g parmigiano grattugiato

40g pecorino grattugiato

2 tuorli

8g sale fino

noce moscata q.b.

Passiamo adesso alla preparazione. La prima cosa da sapere è che gli gnocchi alla romana sono dei dischi di semolino che possono essere serviti in diversi modi. Il trucco della Sora Lella per evitare i grumi è molto semplice: è fondamentale usare una frusta per girare il semolino in cottura e mantecare con il parmigiano a fuoco spento.

Il procedimento è il seguente:

Scaldare il latte in un tegame aggiungendo una noce di burro (40g), il sale e un pizzico di noce moscata. Una volta che il latte inizia a bollire, versare il semolino e mescolare con una frusta senza mai interrompere il gesto, così da non formarsi i grumi.

Cuocere per qualche minuto a fuoco basso.

Togliere dal fuoco il tegame e aggiungere i tuorli, mescolare in modo energico con un mestolo di legno e unire anche il parmigiano. Mescolare fino a quando non si sarà del tutto assorbito.

Dividere in due l’impasto e disporre le due metà su due fogli di carta forno.

Arrotolare gli impasti singolarmente in modo da creare una specie di salsicciotti dal diametro di 5-6 centimetri l’uno. Sigillare con la carta forno riporli in frigorifero a raffreddare per 30 minuti.

Preriscaldare il forno a 190° e imburrare una teglia abbastanza larga. Tirare fuori i due impasti dal frigorifero.

Sciogliere a bagnomaria il burro.

Inserirli all’interno di un tagliere imburrato. Aggiungere in superficie del pecorino romano grattugiato e cuocere in forno statico a 190° per 25-30 minuti.

Per piacere, è possibile aggiungere qualche foglia di salvia fresca.

FOTO: SHUTTERSTOCK