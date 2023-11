Pasta alla zozzona, tutto sulla pietanza romana anti-spreco che ha conquistato anche l’America: ricetta e preparazione

Avete mai sentito parlare della pasta alla zozzona? E’ una ricetta tipicamente romana anche detta anti-spreco, conosciuta fino negli Stati Uniti. Il piatto è apparso, infatti, qualche settimana fa sul settimanale New York Times. Di seguito la ricetta tradizionale.

Pasta alla zozzona ricetta

La pasta alla zozzona viene considerata una ricetta povera in quanto deriva dalla concezione di non sprecare gli avanzi, da qui il termine anti-spreco. Gli ingredienti fondamentali sono:

pecorino romano,

tuorli,

guanciale,

salsiccia,

pomodorini.

Si tratta di un piatto che unisce tutte le specialità romane come la Carbonara, Amatriciana, Cacio e Pepe e Gricia.

LEGGI ANCHE:–Carbonara, sai qual è il tipo di pasta più adatto per questo piatto tanto amato?

La pietanza tipica della Capitale ha oltrepassato i confini, arrivando in America.

Pasta alla zozzona ricetta ha conquistato l’America

Quando si usa la parola zozzona si pensa senza dubbio a qualcosa di zozzo, sporco. Infatti, solitamente viene usato per indicare la sporcizia ma non nel caso della pasta alla zozzona.

La ricetta è stata riportata alcune settimane fa sul New York Times per mezzo di Anna Francese Gass, un’esperta statunitense di cucina seguita da oltre 105mila follower su Instagram. La professionista ha realizzato un libro di piatti di donne emigrate in America e lo ha pubblicato nel 2019, prende il titolo di Heirloom Kitchen: Heritage Recipes and Family Stories from the Tables of Immigrant Women.

Anna Francese Gass quando scrive della pasta alla zozzona, intende che si tratta di un grande pasticcio, ma in che senso? La professionista ha spiegato come il sugo unisca gli ingredienti dei quattro primi piatti tipici della cucina romana, vale a dire ciò che ritroviamo nell’Amatriciana, Carbonara, Gricia, Cacio e Pepe.

Quindi l’esperta ha riferito che servono salsa di pomodoro, pepe nero, tuorli d’uovo, cacio, guanciale e salsiccia. “La robusta forma a tubo dei rigatoni fornisce il veicolo perfetto per trattenere e resistere i molti componenti della salsa” ha aggiunto Anna Francese Gass.

Dunque, chi ancora non avesse assaggiato questa prelibatezza dovrà farlo il prima possibile così da aggiungere ai piatti tipici della cucina romana anche questa ricetta deliziosa e gustosa per cui vale la pena leccarsi i baffi.

FOTO: SHUTTERSTOCK