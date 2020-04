Pasqua a Roma: tradizioni e piatti tipici

Si avvicina anche per quest’anno la Pasqua e la città si prepara a vivere a casa una delle festività più amate.

Pasqua a Roma: la colazione

Da secoli però, la Pasqua è legata anche alle tradizioni culinarie, che soprattutto nella capitale, trovano la loro peculiarità nella famosa “colazione” pasquale alla romana.

Gli abitanti della città eterna usano iniziare la giornata con un vero e proprio pasto tradizionalmente composto da ingredienti inconsueti per l’appuntamento con la tavola di prima mattina.

Sulla tavola imbandita per la prima colazione del giorno di Pasqua a Roma, infatti, non troverete brioche e cappuccino, bensì uova soda, coratella, torte salate, colomba, l’immancabile cioccolata, la pizza pasquale e – spesso – una bella frittata di carciofi.

Un pasto “impegnativo” per cominciare la giornata (con “Brodetto, ova, salame, zuppa ingresa, carciofoli, granelli e ’r rimanente, tutto a la grolia de la Santa Chiesa” come scrisse nel 1835 Gioacchino Belli), ma che rispecchia l’antica tradizione cristiana di festeggiare la fine del digiuno pre-Pasquale con ogni genere di ben di Dio.

Pasqua a Roma: il pranzo

Per chi fosse sopravvissuto alla colazione da campioni, nella tradizionale Pasqua a Roma, scatta poi il momento del pranzo con primi, torte salate, asparagi e l’insostituibile agnello (che a Roma si declina rigorosamente in “abbacchio”).

Simbolo della resurrezione, a fine pasto, ecco poi arrivare in ogni tavola l’uovo di Pasqua, ricco di sorprese e portatore di rinascita per una giornata da vivere all’insegna della gioia.. .perchè, sempre come scrisse il Belli: “Cristo è risusscitato: alegramente! In sta ggiornata nun z’abbadi a spesa e nun ze penzi a gguai un accidente”.