Pasqua 2024, le proposte dei ristoranti di Roma e dintorni

La primavera ha finalmente iniziato ad aprire le sue braccia avvolgendo la natura e le città. I campi si riempiono di fiori, di colori cangianti e nel cielo si librano leggere le rondini simbolo di questa stagione di ritorno alla vita, dopo il freddo dell’inverno.

La Pasqua è dunque alle porte e reca con sé una gran voglia di convivialità e di spensieratezza insieme ad amici e parenti. Per questo i ristoranti si stanno preparando ad accogliere i propri clienti, per festeggiare in compagnia una delle principali commemorazioni del cristianesimo.

Perché nonostante il detto popolare reciti “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, una costante imprescindibile di tutte le ricorrenze (religiose e non solo) in Italia è, certamente, la buona cucina.

Così tra piatti della tradizione e rivisitazioni più gourmet, menu dai profumi iodati ed espressioni autentiche di cucina rurale, vi proponiamo alcune delle mete imperdibili a Roma e dintorni.

CAFFÈ DELLE ARTI ( Flaminio)

PASQUA E PASQUETTA NEL RISTORANTE DI UN MUSEO

Caffè delle Arti, situato nell’importante complesso architettonico della Galleria Nazionale di Roma a pochi passi da Villa Borghese, è senza dubbio una location suggestiva dove trascorrere la Pasqua e la Pasquetta. Gli ambienti interni del locale sono caratterizzati dagli alti soffitti dipinti, le decorazioni floreali, gli specchi e gli arredi accurati. Ampio e incantevole lo spazio esterno che affaccia sulla Villa. Il menu nasce dalla collaborazione tra lo chef resident Christian Hubler e lo chef Lorenzo Biamonti che fornisce una consulenza esterna. La preparazione tecnica di Hubler e il tocco moderno di Biamonti hanno dato vita a un menu con piatti classici e creativi che esaltano la materia prima e la stagionalità. Per le feste pasquali, oltre al menu alla carta, si potranno assaporare una selezione di piatti tipici della tradizione come il Carciofo alla romana, la Vignarola, le Fettuccine al ragu di agnello e carciofi, l’Abbacchio al forno con le patate.



Contatti

Caffè delle Arti

Via Antonio Gramsci, 73

Tel: 06 3265 1236



CLASSICO BISTROT (Prati – San Pietro)

PASQUA DELLA TRADIZIONE VICINO SAN PIETRO

In via della Giuliana, nei pressi di San Pietro, il nuovo bistrot dal sapore “Classico” si prepara a festeggiare la sua prima Pasqua. Per l’occasione lo chef Roberto Micali ha ideato un menu che guarda alla tradizione. Dopo l‘entrèe a sorpresa, il pranzo prende il via con due antipasti della tradizione: il Casatiello e la Tartelletta pasquale. Il ristorante di Gianrico Sivori e Georgiana lacramioara Tudorache propone come primi piatti la Lasagna ai carciofi alla romana e i Ravioli ricotta e topinambur al ragù bianco di agnello e il suo fondo. Immancabile la Costoletta di agnello panata accompagnata dalla Vignarola. Dulcis in fundo la Pastiera fatta in casa. ( Costo 65 euro a persona bevande escluse).



Contatti

Classico Bistrot

Via della Giuliana,3

Tel: 06 86294982

www.classicobistrot.com



DITIRAMBO (Centro)

PASQUA E PASQUETTA CON I PIATTI DELLA CUCINA TRADIZIONALE ITALIANA

In una delle zone più turistiche di Roma, quella di Campo dei Fiori, da oltre vent’anni c’è un’insegna del gusto che continua a conquistare i palati di italiani e stranieri con i piatti della cucina italiana. Si tratta del ristorante Ditirambo, nato nel 1996 dalla passione per il buon bere e il buon mangiare dei soci e fondatori Beatrice Gazzelloni, Edoardo Micozzi (per tutti Dado) e Luca Tenderini. Insieme a loro lo chef Antonio Giordano, di origine piemontese, da oltre dieci anni a Roma – annovera nel suo curriculum importante esperienze ristorative nella Capitale – e Antonina Cossu, esperta di pasta fresca, che da poco è entrata nella squadra di Ditirambo. Per Pasqua e Pasquetta, Ditirambo propone un menu tipico italiano composto da: Antipasto tradizionale con corallina, torta al formaggio e uovo sodo; Lasagna con carciofie scamorza affumicata; Agnello al forno con carciofi; Carciofo alla giudia. Chiusura in dolcezza con la Pastiera napoletana ( Costo 45 euro a persona bevande escluse. Il menu si intende per tutto il tavolo).



Contatti

Ditirambo

Piazza della Cancelleria, 74

Tel: 06 6871626 -339 1416230

www.ditiramboristorante.it



FOODIES FRESH MARKET (Monteverde vecchio/Testaccio)

LE PROPOSTE VEGGIE PER PASQUA E PASQUETTA

Foodie Freshmarket, la bottega di frutta e verdura che ha cambiato il modo di fare la spesa a Roma, festeggia Pasqua e Pasquetta con tante specialità tipiche dolci e salate da ordinare entro lunedì 25 marzo.



Francesco Forte ed Eleonora Marazzi, creatori di Foodie Freshmarket, hanno su Roma tre punti vendita a cui si aggiunge il Green Lab con Rosticceria Veggie. Per Pasqua e Pasquetta, presso tutti i loro locali, si potranno ordinare le Polpette di verdure, i Baci di dama cacio e pepe, i Frollini pasquali al parmigiano, i Cornetti salati da abbinare a salse home made. Sfiziose le torte salate, tra cui la Pasqualina (impasto alla rapa rossa, ripieno di spianaci, ricotta e uova sode bio), la Pizza pasquale con yogurt e formaggio, la Pastiera salata e la Torta shuba, una colorata insalata di verdure con salmone norvegese e uova bio.



Da ordinare anche Lasagne e Parmigiane, Polpettone di tonno e capperi e alle cime di rapa, Seitan alla genovese e alla cacciatora. Tanti anche i contorni di stagione da gustare. Prevista la possibilità di optare per una vantaggiosa formula menu per 8-12 persone ( costo 165 euro).



Da regalare o da gustare in famiglia le uova di pasqua Maglio, la colomba classica con canditi di Gentile e quella con albicocca e caramello salato di Olivieri. Per chi volesse optare per un cadeau pasquale più green è disponibile un colorato cesto di juta con frutta di stagione.



I punti vendita

Foodie Freshmarket Monteverde Vecchio

Via Anton Giulio Barrili, 52

Tel. 06 5818841



Foodie Freshmarket Testaccio

Piazza Testaccio, 35

Tel. 06 89537350



Foodie Freshmarket Fonteiana

Via Fonteiana, 16 B

Tel. 06 93576911



Foodie Green Lab con Rosticceria Veggie

Viale dei Quattro Venti 150/C

Tel. 06 86660043

HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO (Centro)

PASQUA E PASQUETTA DELLA TRADIZIONE ROMANA

Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Hosteria Grappolo d’Oro – locale tipico di cucina romana vicino Campo dei Fiori – inserirà in menu dei piatti tipici, nel pieno rispetto della tradizione del territorio. Imperdibile l’Antipasto pasquale composto da una serie di preparazioni abbinate a salumi e formaggi: uova, corallina, coratella e pizza al formaggio. Immancabile sulle tavole capitoline la Coratella con i carciofi, una celebrazione del quinto quarto. Come dolce pasquale da Grappolo d’Oro si potrà degustare il Maritozzo della Quaresima, i morbidi panini con l’uvetta che, secondo la tradizione, venivano consumati durante il periodo quaresimale e che i fidanzati offrivano alle future spose con all’interno l’anello di fidanzamento.



Contatti

Hosteria Grappolo D’Oro

Piazza della Cancelleria, 80

Tel: 06 6897080

www.hosteriagrappolodoro.it



OSTERIA FRATELLI MORI (Piramide/Ostiense)

PASQUA E PASQUETTA CON PIATTI SPECIAL

Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Alessandro e Francesco Mori propongono dei fuori menu legati alla tradizione pasquale. Nel locale di via dei Conciatori, oltre al menu alla carta, domenica 31 e lunedì 1 aprile, si potrà assaporare l’Antipasto tipico pasquale con la torta al formaggio, la corallina, la frittatina agli asparagi e la coratella con i carciofi. Gustosi gli Gnocchi fatti in casa con sugo di castrato, saporito il tipico Abbacchio al forno. Un’occasione unica per festeggiare le feste pasquali con i piatti della tradizione a pochi passi da Piramide.



Contatti

Osteria Fratelli Mori,

via dei Conciatori, 10

Tel: 331 3234399

www.osteriafratellimori.it



PROLOCO TRASTEVERE (Trastevere)

PASQUA CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO LAZIALE

Nel ristorante ubicato tra piazza San Cosimato e il Gianicolo le feste pasquali inneggiano alla tradizione. Qui la cucina è basata sugli ingredienti di DOL, Di Origine Laziale, espressione del territorio e del lavoro di piccoli produttori. Per Pasqua e Pasquetta l’ostessa Elisabetta Guaglione ha ideato un succulento menu che prende il via con una serie di assaggi di antipasto: pizza al formaggio, pecorino romano Dop, uovo sodo biologico da allevamento a terra, corallina di mangalitza, vignarola.



A seguire un primo a scelta tra Pici freschi alla vignarola, Cannelloni al ragù di castrato garofolato, Conchiglie fave e pecorino romano Dop. Per secondo si può optare per l’Abbacchio Igp Lazio al forno con patate bio viterbesi, il Carciofo ripieno di Casa Proloco, la Polpetta impanata di castrato su crema di pane speziato. Il pasto si conclude con una golosa scelta tra Pastiera fatta in casa, Ciambelline al vino con zabaione, Pizza dolce con crema pasticcera (Costo di tutti gli antipasti in assaggio, un primo a scelta, un secondo a scelta e un dolce a scelta: 60 euro bevande escluse)



Contatti

Proloco Trastevere

via Goffredo Mameli, 23

Tel: 06 45596137

www.prolocotrastevere.com



FUORI ROMA: WEEKEND DI PASQUA E PASQUETTA IN SABINA

AGRITURISMO BORGODORO

Immerso nel territorio della Sabina, in cima ad una collina circondata da vigneti e oliveti, sorge l’ Agriturismo Borgodoro, una meta ideale per le feste pasquali fuori città. Borgodoro è una dimora antica, costruita nel 1987 e ristrutturata con cura dalla famiglia Borgognoni. Un rifugio perfetto a pochi chilometri daRoma dove poter trascorrere qualche giorno in un’atmosfera rilassante, immersi nella natura e riscoprire i sapori semplici dell’ospitalità e della buona tavola grazie ai prodotti dell’Azienda Agricola Biologica ma anche rilassarsi nella Natural Luxury Bio Farm. Per le feste pasquali è possibile usufruire del pacchetto “Pasqua a Borgodoro” da sabato 30 marzo al 1 aprile (prezzo a persona: 290,00 Euro).



Dopo essersi sistemati negli appartamenti curati in ogni dettaglio, il soggiorno inizia sabato 30 marzo con l’Aperitivo in vigna, degustando un calice di vino rosso – prodotto nell’azienda agricola e affinato in anfore di terracotta – e assaporando una selezione di formaggi tipici del territorio, le olive infornate e le frittelle preparate con le verdure dell’orto.



A colazione a Pasqua e Pasquetta si potranno degustare torte e crostate appena sfornate, pane a lievitazione naturale da accompagnare alle confetture e alle marmellate fatte in casa, uova biologiche e prodotti locali. Il pranzo di Pasqua, pensato per riflettere l’essenza tradizionale di questa giornata, sarà composto da quattro portate.

Dopo la Torta rustica con erbe di campo e salumi artigianali si passerà all’assaggio dei Tagliolini fatti a mano con guanciale affumicato, carciofi cotti sulla brace e pecorino Falisco o, in alternativa, si potranno richiedere i Tagliolini fatti a mano con elisir di datterino, erbe aromatiche e parmigiano.



Per secondo il Tronchetto di petto di vitella, con finocchietto selvatico e arancia essiccata, cotto al forno a legna 18 ore e patate cotte sotto la cenere oppure l’ Abbacchio al forno con patate con salsa allo yogurt e menta. Anche in questo caso sarà possibile optare per una proposta vegetariana composta da Uovo, pomodoro, pecorino e menta con briciole di pane tostato e insalatina selvatica con arancia e menta. Il pranzo di Pasqua terminerà in dolcezza con la Mousse di cioccolato, caramello salato e mandorle pralinate.



Nel corso della giornata si potrà godere di un po’ di relax nell‘Area Benessere sorseggiando una tisana ai fiori ed erbe aromatiche prodotte nei campi e nel giardino dell’ Azienda Agricola Biologica e immergersi nella sauna, nella doccia emozionale, nel bagno turco (accesso esclusivo su prenotazione – 1 ora).



Inoltre, si potranno prenotare una serie di attività per rendere ancora più speciale il soggiorno presso l’Agriturismo Borgodoro. Gli appassionati di cucina potranno cimentarsi in una lezione dal campo alla tavola: dopo aver raccolto le erbe selvatiche e le verdure nell’orto prepareranno una torta rustica, il burro aromatizzato e le crostatine con marmellata home made (prezzo a persona 40 euro). Gli amanti dell’arte avranno a disposizione tele, colori acrilici, pennelli e spatole per lasciarsi ispirare dalla bellezza dei luoghi e creare la loro opera ( prezzo a persona 20 euro). Ma non finisce qui, nella giornata di sabato sarà possibile anche fare una lezione di equitazione nel maneggio vicino all’agriturismo ( prezzo a persona 35 euro – 1 ora).

Contatti

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://borgodoro.com/pasquaborgodoro/

Per prenotare inviare una mail a: info@borgodoro.com indicando la data del soggiorno e il numero degli ospiti.

Per maggiori informazioni: 393 9098293 – 393 9098718