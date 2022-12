A Roma c’è una parolaccia nella Chiesa di San Clemente

La storia che vi raccontiamo oggi ha origini antichissime, che risalgono addirittura al I sec. Quando tra Colle Oppio e il Celio sorse la maestosa Basilica di San Clemente, un esempio perfetto di sovrapposizione di stili e culture che ci mostra 2000 anni di storia.

Sopra la prima basilica, che oggi risulta sotterranea, sorsero negli anni altri due complessi architettonici religiosi, ma è proprio nella più antica e più nascosta che si cela un mistero alquanto inaspettato, una vera e propria chicca di costume degli antichi Romani.

Nella basilica inferiore si ammirano numerosi affreschi datati tra il IX e il XII secolo . Ma ce n’è uno in particolare che vale la pena di analizzare in dettaglio dal momento che si tratta del primo affresco a fumetti nella storia.

Come la vede entrare in una catacomba per assistere alla Messa celebrata da papa Clemente (88-97), Sisinnio interviene adirato e esorta i suoi ad arrestarlo, nonostante questi intercesse per lui che, varcata la soglia della Catacomba venne colpito da cecità fulminante.