In questa speciale occasione, durante la celebrazione si può assistere ad una pioggia di petali di rose all’interno del Pantheon

Domenica 28 Maggio 2023 si celebra la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo, e la nascita della Chiesa.

La parola Pentecoste significa letteralmente cinquantesimo e si riferisce ai cinquanta giorni trascorsi dopo la Pasqua.

Pentecoste è la solennità che corona il periodo pasquale e celebra la nascita della Chiesa quale comunità dei redenti.

Tradizionalmente nel giorno della Pentecoste, durante la celebrazione, si può assistere ad una pioggia di petali di rose all’interno del Pantheon – Basilica di Santa Maria ai Martiri (Roma).

Dopo la celebrazione della S. Messa, i Vigili del Fuoco di Roma fanno cadere dall’ “oculus” della cupola migliaia di petali di rose rosse a ricordare la discesa dello Spirito Paraclito e la nascita della Chiesa, sacramento universale di salvezza. La cerimonia, sospesa per parecchi anni, è stata ripresa a partire dal 1995 e costituisce ormai un appuntamento caro ai romani e ai pellegrini di ogni parte del mondo.

A causa dell’emergenza sanitaria, l’evento non si è tenuto nel 2021, mentre si è svolto regolarmente nel 2022.

Per quest’anno la data da segnare in agenda è il 28 Maggio.

Si ricorda che il Pantheon può ospitare fino a un massimo di 500 persone. A causa dell’elevato numero di partecipanti, l’ingresso dei fedeli sarà consentito a partire dalle ore 9,30 fino a raggiungimento del numero massimo consentito.