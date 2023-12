Il 3 dicembre si è tenuta la quinta edizione di Panettone Maximo 2023 alle Fontane dell’Eur: il vincitore è di Roma, tutti i dettagli

Panettone Maximo 2023 ha aperto le porte alle feste natalizie con la quinta edizione che si è tenuta a Roma presso il Salone delle Fontane dell’Eur. E’ stato eletto il vincitore del migliore dolce più iconico del Natale oltre al fatto che sono stati assegnati altri quattro riconoscimenti: Miglior Packaging, Miglior Comunicazione Digitale, Premio della Stampa Estera e Premio del Pubblico.

42 pasticcerie e forni hanno gareggiato nelle due categorie principali: panettone tradizionale e panettone al cioccolato. Ecco chi ha vinto.

Panettone Maximo 2023, chi è il vincitore della quinta edizione

Si è aggiudicato il primo posto con una doppia vittoria, miglior Panettone tradizionale e al cioccolato la pasticceria romana Vizio, con un laboratorio in provincia a San Cesareo. I titolari, pastry chef Simone Cavallo e Dalila Esposito, non si aspettavano questo traguardo ed hanno rivelato il segreto del loro successo: la profonda ricerca di materie prime ed un lavoro continuo fatto di sacrifici e tanto impegno.

Vizio Roma ha ottenuto il secondo posto nella categoria Miglior Panettone tradizionale, a seguire Spiga d’Oro Bakery, Maison Lafè, Bonfì, Gerri Pasticceria. Solodamanduca ha conquistato il secondo posto nella categoria Miglior panettone al cioccolato, a seguire Pane e Salumi e Fortini Lab.

Noi di Funweek abbiamo avuto l’occasione di parlare con i pasticceri di Fortini Lab, una pasticceria di Albano Laziale che ha attirato molti presenti all’evento con il panettone mandarino e cioccolato, il panettone mirtillo e cioccolato. Quest’ultimo ha conquistato il palato grazie all’ impasto variegato, uno alla vaniglia e uno al cioccolato che rende il dolce più iconico del Natale gustoso e soffice.

Spiga d’Oro Bakery ha vinto il Premio del Pubblico, a seguire Caffè Masulli 1927, Zest Pasticceria, Antico Forno Carbé, Pasticceria D’Antoni. Solodamanduca ha vinto il Premio Stampa Estera, a seguire Sabotino, Bonfì e Fortini Lab. Miglior comunicazione digitale: Il Frantoio, Giano Pasticceria, Pasticceria Panzini, Pasticceria D’Antoni, La Dolce Tuscia.

Panettone Maximo 2023, show cooking con chef stellati

Nel salone delle Fontane all’Eur non solo si sono raggruppati 42 pasticcerie che hanno gareggiato per aggiudicarsi i vari premi, si sono tenuti anche diversi show cooking con chef stellati proveniente da diverse parti d’Italia.

Gli esperti si sono cimentati insieme al pubblico nella preparazione di panettoni e dolci al piatto che, come ha affermato lo chef Francesco De Padova del ristorante Santa Elisabetta – Firenze (2 stelle Michelin), lasciano il segno e fanno sì che quel ristorante diventi “il posto del cuore”.

La storia di Panettone Maximo

Panettone Maximo 2023 è giunto alla quinta edizione che anno dopo anno è diventato un evento di fama internazionale al quale partecipano diverse realtà locali e non. Gli organizzatori ed ideatori Fabio Carnevali e Stefano Albano lavorano all’iniziativa affinché vengano presentati e proposti prodotti di altissimo livello.



“È una manifestazione di successo – hanno affermato i due – perché le gare nel nostro paese sono molto sentite e i riconoscimenti sono sempre graditi. Al tempo stesso si tratta anche di un bellissimo e dolcissimo Christmas Market dove è possibile assaggiare e comprare non solo i panettoni in gara ma anche tante altre leccornie come torroni, miele, liquori, vini, tartufi e tanto altro”.

FOTO: @CREDITS Beatrice Manocchio