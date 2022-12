Panettone Maximo 2022: ecco il migliore panettone di Roma e del Lazio

Il 4 dicembre si è tenuto presso la Serra il Panettone Maximo 2022, un evento dolce e gustoso: tutti i dettagli

Domenica 4 dicembre 2022 si è tenuto presso La Serra a Roma l’evento Panettone Maximo. Si tratta di un festival dedicato ai migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio dove è stato eletto il miglior Panettone di Roma.

Panettone Maximo 2022, tutti i dettagli sull’evento e il vincitore

Nel suggestivo openspace di vetro su due livelli all’interno del Palazzo delle Esposizioni, è avvenuto uno degli eventi più dolci e gustosi dell’anno: Panettone Maximo 2022. Ben 24 pasticcerie in gara divise in due categorie principali, panettone tradizionale e panettone al cioccolato, sono state chiamate a seguire delle regole ben precise per aggiudicarsi il premio.

Nella preparazione dei dolci, gli ingredienti obbligatori stabiliti nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 luglio 2005, sono: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria A o tuorlo d’uovo o entrambe, materia grassa butirrica, uvette e scorza di agrumi canditi, lievito naturale costituito da pasta acida.

I giurati hanno avuto due ore di tempo per decidere il migliore e la Pasticceria Spiga D’Oro Bakery ha conquistato i palati di tutti gli esperti con il panettone tradizionale, mentre per il Panettone al cioccolato la Pasticceria delle Rose (Roma) ha avuto la meglio, seguita da Pasticceria D’Antoni (Roma), Le Dolcezze di Giano (Roma), Max Pasticceria (Roma) e Caffè Le Delizie di Sicilia (Roma).

Inoltre, il concorso prevedeva l’assegnazione di altri premi come: premio del pubblico, il miglior packaging, miglior comunicazione digitale e premio della stampa estera.

La pasticceria Spiga d’oro Bakery ha ottenuto anche il premio stampa estera. La pasticceria D’Antoni ha ricevuto il premio del Pubblico e il premio per la Migliore Comunicazione Digitale. La pasticceria Bonfì (Tolfa) ha ottenuto il premio Miglior packaging grazie all’innovazione dei materiali, originalità della confezione, garanzia del prodotto e la grafica con cui si racconta.

Oltre agli assaggi del lievitato di Natale, protagonista indiscusso della manifestazione, i visitatori hanno potuto degustare una serie di prodotti laziali d’eccellenza, come i vini del consorzio della ROMA DOC, il cioccolato di Divino (Aprilia, LT), le selezioni di piccoli produttori proposte da Vero Italian Traditional Food, le bevande Chinottissimo di Simone Neri.

Insomma, anche quest’anno il festival ha conquistato il supporto e il sostegno di varie persone che ritengono l’evento uno dei migliori.

FOTO: Credits Bortolan&Carnevali