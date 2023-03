Roma si conferma essere ricca di curiosità e segreti. In Via di Grottapinta c’è un edificio curvo, dalla storia unica e millenaria.

Via di Grottapinta, un salto nella storia

Via di Grottapinta si trova a pochi passi da Piazza Campo de’ Fiori, nel cuore del centro di Roma. Il nome deriva dalla funzione di collegamento che svolgeva la via con Piazza del Biscione, attraverso un arco dall’antico nome di “Arco di Grotta Dipinta”. Oggi l’arco è conosciuto come Passetto del Biscione, ma il suo antico nome deriva dall’usanza di denominare “grotta” ogni anfratto oscuro nelle strade della capitale. Questo, in particolare, era ricoperto da affreschi. Da qui il nome di “Grotta Dipinta”, oggi divenuto “Grottapinta”.

Il palazzo curvo

La particolarità di Via di Grottapinta è proprio il suo palazzo curvo, che domina buona parte della via. Camminando lungo la strada, infatti, è impossibile non notare che un palazzo si presenta con una particolare forma curva, a differenza di tutti gli altri.

Per capirne il motivo bisogna fare un salto nella storia di più di duemila anni, fino all’epoca dei romani. Nel 61 a.C. Pompeo voleva fortemente costruire un teatro per assistere personalmente agli spettacoli. Per farlo, però, doveva rispettare la volontà del Senato. Il Senato considerava il teatro come un’attività sacra, proveniente dalla cultura greca, e per costruirne uno bisognava collocarlo vicino ad un luogo sacro.

Pompeo fece, allora, rialzare un tempio alla dea Venere, mettendo come ingresso la cavea del suo teatro. In questo modo, Pompeo costruì il suo teatro, ottenendo il consenso del Senato. Un teatro con 17 mila posti, un bellissimo palcoscenico, tre ordini di colonne e una tettoia che impediva agli attori di bagnarsi nei giorni di pioggia.

Il palazzo di Via di Grottapinta è quindi ciò che resta del maestoso teatro di Pompeo. La sua forma curva deriva proprio dalla sua cavea.