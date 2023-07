Perché si dice pagare alla romana e cosa significa questa espressione molto usata in tutta Italia? Scopriamo qualche curiosità

Pagare alla romana è uno dei detti più usati e conosciuti in tutta Italia. L’espressione ha origini a Roma e sono molto misteriose dato che in pochi conoscono la storia di questa frase. Ci sono diverse ipotesi, scopriamo insieme tutte le curiosità al riguardo.

LEGGI ANCHE:– ‘Fare il portoghese’, perché si dice così e cosa c’entra il Teatro Argentina?

Pagare alla romana, cosa significa e da dove deriva il detto?

Pagare alla romana al ristorante o al bar significa dividere il conto in parti uguali. Questo modo di dire viene utilizzato soprattutto durante le lunghe tavolate quando si va a ristorante a mangiare con gli amici. In particolare viene usato per comodità quando si tratta di conteggi improbabili.

Nessuno conosce le origini di questo detto curioso, ma le ipotesi sono tante. C’è chi ritiene che siano legate alla tradizione orale del passato, chi pensa che si colleghi con “la romanata“, cioè una merenda campagnola che i romani erano soliti mangiare nel corso delle loro scampagnate mangerecce.

Qualcun altro ha fatto riferimento ad altre fonti in cui viene riportato che l’espressione deriva dall’usanza di alcune trattorie romane di far pagare il conto delle pietanze portate in tavola dividendolo in parti uguali tra ciascun presente per semplicità e comodità.

Altri modi di dire

Tra gli altri modi di dire romani ritroviamo Fare il giro di Peppe, Fare il portoghese, Senti che Gianna, Morto ‘n papa se ne fa n’artro, Chi ce pensa resta senza e tanti altri ancora.

Il dialetto romano è ricco di frasi ed espressioni insolite ma che con il passare del tempo sono state tramandate di generazione in generazione ed hanno incuriosito anche le altre parti d’Italia.

Ogni zona ha dei modi di dire ma nessuno può fare a meno di sorridere davanti ai detti di Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK