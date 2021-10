Torna l’ora solare, ecco quando sposare le lancette

Quando torna l’Ora Solare nel 2021?

Vi siete abituati alle lunghe giornate di sole? Ahimè, a breve dovrete ‘scombussolare’ i vostri ritmi quotidiani.

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare e occorrerà quindi spostare le lancette indietro di 60 minuti.

Potremo godere di un’ora in più di sonno, ma avremo giornate con un’ora in meno di sole.

L’ora solare segna il vero ingresso nell’inverno!

Perché si passa dall’Ora Legale all’Ora Solare?

L’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Il tempo così impostato viene così definito Tempo Universale.

Perché è importante l’Ora Legale

L’idea di introdurre l’ora legale nasce dal bisogno di ottimizzare l’uso della luce solare al fine di ottenere un risparmio nel consumo di energia, tema molto sentito in particolare durante la crisi energetica degli anni 60 e 70.

Il concetto alla base è di sfruttare l’allungamento delle giornate anticipando l’inizio della vita produttiva del paese, in primavera ed estate il sole sorge prima delle 6 del mattino ma tipicamente gli italiani si svegliamo verso le 7; spostando di un’ora l’orario si riesce comunque ad avere la luce naturale al mattino e si guadagna un’intera ora di luce per la sera ritardando il consumo di energia elettrica per l’illuminazione.

Le ragioni del cambio sono quindi principalmente due: con l’ora legale da una parte si risparmia energia, dall’altra si beneficia di un maggior numero di ore di luce solare (e quindi si risparmia anche sulla bolletta dell’energia!)

Vorreste abolire l’ora Solare?

Secondo un’indagine del Codacons, gli italiani sono “equamente divisi tra chi è favorevole all’ora legale e chi vorrebbe la sua eliminazione. Su 500 intervistati il campione si è spaccato esattamente a metà: 50% contrario all’introduzione […] e 50% favorevole”. Al contempo, però, l’80% dello stesso campione (abbastanza piccolo, per la verità) si è pronunciato a favore della proposta di abolire l’ora solare, modificando la direttiva 2000/84/Ce e mantenendo l’ora legale tutto l’anno, con lo scopo di “evitare definitivamente il disagio e il costo del cambio di orario, che sicuramente c’è, per quanto nessuno l’abbia ancora quantificato”

E voi? Siete favorevoli o contrari all’Ora Solare?