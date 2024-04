Il 16 aprile è stato inaugurato il Giardino di Emma, progetto a cura di Ospedali Dipinti, presso l’Umberto I di Roma

Il 16 Aprile 2024 il “Giardino di Emma” è diventato realtà: è stato inaugurato il nuovo spazio dell’area ricreativa del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma, donata da Emmaland e realizzata grazie all’intervento artistico di Ospedali Dipinti®. Un luogo in cui i bambini sono i protagonisti.

Ospedali Dipinti è un progetto dell’artista Silvio Irilli che da circa 12 anni trasforma reparti ospedalieri in vere opere d’arte.

Emmaland è un ETS (Ente Terzo Settore, più conosciuto come associazione) piemontese a scopo benefico, nata per ricordare la piccola Emma e per non disperdere la sua preziosa eredità fatta di coraggio, determinazione, amore, gioia e voglia di fare festa.

Ospedali Dipinti, il “Giardino di Emma” al Policlinico Umberto I

Quando due realtà come Ospedali Dipinti ed Emmaland si uniscono danno vita ad un progetto strepitoso che offre ai pazienti un nuovo modo di vedere i reparti ospedalieri: a colori.

L’incontro tra le due è avvenuto nel 2021 ed ha permesso la realizzazione di iniziative molto importanti: “Cambiare l’approccio nell’ospedale, far emozionare e sorridere i bambini anche in un contesto difficile. Noi dobbiamo mettere a disposizione il gioco”. Spiega Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, ai microfoni di Funeweek.

LEGGI ANCHE:– Ospedale Fatebenefratelli: l’incredibile storia del misterioso morbo di K. che salvo la vita a molti pazienti

Così dopo l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e l’Ospedale Maggiore di Novara, Ospedali dipinti ed Emmaland hanno conquistato anche il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, inaugurando “Il Giardino di Emma”.

La realizzazione è stata possibile grazie ai finanziamenti da parte di associazioni e privati e a Fabrizio d’Alba Direttore Generale del Policlinico Umberto I, a sostegno dell’iniziativa di Emmaland destinata al reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale: “Come rappresentante della Sanità Pubblica non posso fare altro che ringraziare per questo gesto piccolo ma simbolicamente molto forte perché è figlio di voler portare qualcuno che sia nel cuore e far sì che quel ricordo sia portato di bene e di gioia per altri”. Ha affermato D’Alba.

Il progetto di Ospedali Dipinti

Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, ha trasformato Emma in un dolcissimo cartoon ambientato in un giardino che si affaccia su monumenti come il Colosseo, i Fori Imperiali, la cupola di San Pietro. La bambina sarà accompagnata da altri personaggi e supporterà le attività didattiche che si svolgeranno nella sala.

Claudia Calcagno, presidente di Emmaland ha affermato: “Abbiamo provato sulla nostra pelle cosa significhi affrontare un percorso per portare alla guarigione in un ambiente in cui gli occhi vedono delle cose bellissime alle pareti e la mente spazia – ha raccontato – abbiamo capito che questo fa tanto per i bambini e i genitori che devono affrontare tale esperienza”.

Dunque, l’esperienza personale di Emma vuole essere un insegnamento e un supporto per tutti i bambini che si trovano ad affrontare la difficile battaglia del percorso di cura in ospedale.

FOTO: Credits Silvio Irilli e Beatrice Manocchio