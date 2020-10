Ospedale Fatebenefratelli: la storia del morbo di K.

L’ospedale Fatebenefratelli si trova sull’isola Tiberina, fra Trastevere e Teatro Marcello, nel cuore di Roma. La storia che vi racconteremo oggi si è svolta proprio lì e riguarda una tema di grande attualità: un’epidemia. Non lasciatevi ingannare: il morbo misterioso che “affliggeva” i degenti dell’ospedale fu proprio l’espediente che salvò loro la vita.

La storia si ambienta nel 1943, sotto l’occupazione nazista. In quel periodo il primario del Fatebenefratelli era il dottor Giovanni Borromeo: ecco come riuscì a mettere in salvo i pazienti.

