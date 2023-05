Anche nel 2023 torna Open House Roma: oltre 200 luoghi insoliti e spesso inaccessibili della Capitale saranno visitabili gratuitamente.

Torna anche nel 2023 l’evento annuale Open House Roma, un’occasione imperdibile per conoscere e scoprire la capitale attraverso visite guidate gratuite a oltre 200 siti di qualunque epoca, spesso inaccessibili al pubblico.

LEGGI ANCHE :– Torna anche “Dimore storiche a porte aperte”: castelli, ville e parchi saranno visitabili gratuitamente. Scopri l’elenco

Open House Roma 2023: in cosa consiste l’iniziativa

Quest’anno, Open House Roma vede la sua undicesima edizione e raddoppia la durata con nove giorni e due weekend, dal 20 al 28 maggio. Si tratta di un evento completo e variegato, con visite guidate, tour, laboratori, talk, meeting, mostre e performance che coprono una vasta gamma di luoghi d’arte, siti archeologici, edifici contemporanei, spazi di lavoro, studio e ricerca, abitazioni private, rappresentanze istituzionali, chiese e giardini.

L’iniziativa fa parte del network internazionale Open House Worldwide, nato a Londra nel 1992 dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati all’innovazione socio-culturale, con il supporto di esperti e professionisti nel settore dei beni culturali, quali dottori di ricerca, architetti, operatori culturali, artisti e comunicatori digitali. Open House Roma è un’opportunità unica per (ri)scoprire la città e la sua architettura, celebrando il design e l’architettura nella capitale italiana.

I luoghi visitabili durante l’iniziativa OHR 2023

Gli edifici e i luoghi aperti al pubblico spaziano da quelli iconici e storici come l’Accademia d’Egitto, l’Accademia di Danimarca, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo delle Finanze e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), a siti di interesse scientifico-culturale come l’Agenzia Spaziale Italiana ASI, l’American Academy in Rome, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, il Nuovo Politecnico, l’Istituto Superiore Antincendi e la John Cabot University.

Non mancano anche le location più inusuali, come il Collegio di Sant’Isidoro a Capo le Case e il Palazzo e la Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura, e le vere e proprie gemme preziose come il Casino del Graziano in Villa Borghese, la Casa dei Crescenzi e il castello idraulico di Fontana di Trevi e del Fontanone dell’Acqua Paola.

Scopri la lista completa sul sito ufficiale di Open House Roma 2023, raggiungibile all’indirizzo www.openhouseroma.org

Photo Credits @Fabio Anghelone – Open House Roma