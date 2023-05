Il 21 maggio 2023 si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: ecco cosa sarà possibile vivere in tutta Italia.

Il 21 maggio 2023, torna un evento atteso da appassionati di arte, storia e cultura di tutto il Paese: la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Quest’anno, giunta alla sua XIII edizione, la manifestazione prevede l’apertura gratuita di oltre 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia e nella bellezza del nostro Paese.

Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: il 21 marzo a porte aperte

Le dimore storiche italiane rappresentano un vero e proprio tesoro nazionale: si tratta di beni collocati lungo tutto il territorio, dalle metropoli ai piccoli paesi, dalla montagna al mare. Ville e palazzi, castelli e borghi, hotel di charme, musei e gallerie, casali, cascine e masserie, abbazie, badie e cappelle, parchi e giardini sono solo alcune delle categorie di dimore storiche presenti in Italia. Ognuna di queste rappresenta un monumento unico, con una storia e un valore culturale che lo rendono irripetibile.

La Giornata Nazionale rappresenta un’opportunità unica per valorizzare questi luoghi e per farli conoscere al grande pubblico. Grazie all’apertura gratuita prevista per il 21 maggio, sarà possibile visitare luoghi che talvolta sono difficilmente accessibili, scoprendone la bellezza e l’importanza storica. Allo stesso tempo, l’evento è anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela e della valorizzazione delle dimore storiche italiane, patrimonio culturale di inestimabile valore per il nostro Paese.

Le dimore del Lazio a porte aperte

La regione Lazio è ricca di dimore storiche di grande fascino e bellezza, che rappresentano una testimonianza straordinaria della storia e della cultura nazionale.

Tra le 41 dimore storiche del Lazio che apriranno le loro porte durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, troviamo il Castello Teofilatto e il Palazzo Torti, situati in provincia di Frosinone. Il Castello Teofilatto, risalente all’XI secolo, si distingue per la sua imponente struttura e per la bellezza degli affreschi presenti al suo interno. Il Palazzo Torti, invece, è un elegante edificio settecentesco, che conserva intatto il suo stile e le sue decorazioni d’epoca.

In provincia di Rieti, sono molte le dimore storiche che saranno aperte al pubblico durante la giornata del 21 maggio. Tra queste, il Castello Pinci di Castel San Pietro, un’antica fortezza risalente all’XI secolo, e il Palazzo Colelli, un elegante edificio barocco del XVII secolo. Anche il Palazzo Martini e Villa Vecchiarelli, entrambi settecenteschi, sono luoghi di grande fascino e bellezza.

Anche nella provincia di Viterbo, le dimore storiche che apriranno le loro porte durante la Giornata Nazionale sono numerose e di grande pregio. Tra queste, l’Area Archeologica e Paesaggistica del Grancaro, che offre un’immersione nella storia e nella natura della Tuscia, e il Castello Ruspoli, un’antica fortezza risalente al XIII secolo. Anche il Castello di Proceno, il Palazzo Montalto-Belei, la Rocca Farnese di Ischia di Castro, la Torre di Chia, Villa Lais di Sipicciano, Villa Lina e Villa Rossi Dainelli sono dimore storiche di grande interesse storico e culturale.

A Roma e provincia, infine, le dimore storiche aperte al pubblico durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane sono molte e tutte di grande fascino. Tra queste, il Castello Odescalchi a Bracciano, il Palazzo Attolico e il Palazzo Avila nel cuore del centro storico di Roma, oltre al Palazzo Berardi Guglielmini.

Si aggiungono alla lista anche il Palazzo Caetani, il Palazzo Capizucchi, il Palazzo Cisterna, il Palazzo Coluzzi, il Palazzo Ferrini Cini, il Palazzo Gomez Silj, il Palazzo Grazioli, il Palazzo Lante, il Palazzo Massimo Lancillotti dè Torres, il Castello Torre in Pietra, il Palazzo Pelliccioni, il Palazzo Sacchetti, il Palazzo Taverna, la Tenuta di Pietra Porzia, Trebula Suffenàs – Villa Manni, Villa Barattolo e Villa Mergè “Palazzetto”. Tutti luoghi di grande interesse culturale, artistico e architettonico che meritano di essere scoperti e apprezzati.

Vi invitiamo a visitare il sito dell’ADSI per scoprire tutte le dimore storiche del Lazio e d’Italia più nel dettaglio e per saperne di più sulla Giornata Nazionale.

credits @UfficioStampaADSI