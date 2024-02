Restauro terminato all’ingresso del Bioparco di Roma e adesso si pensa ad un nuovo progetto: l’oasi tropicale, tutti i dettagli

Il Bioparco di Roma è una della attrattive della Capitale storiche che accoglie da anni generazione dopo generazione. Si tratta dello zoo più antico d’Italia che oggi, però, ha bisogno di qualche cambiamento. Dopo l’intervento di riqualificazione dell’ingresso, è il momento del progetto per la creazione di una foresta al suo interno.

Foresta al Bioparco di Roma: il progetto

Il progetto della Foresta al Bioparco rientra nel piano di riqualificazione arborea del Comune di Roma. Secondo le ultime notizie circolate dai piani alti, complessivamente i lavori costeranno più di 2 milioni di euro. L’intento è quello di creare un sentiero della biodiversità.

Entrando nel vivo del progetto, scopriamo che sono previsti due ettari di piante esotiche che andranno ad accogliere specie a rischio come la zebra di Grevy o la tigre di Sumatra.

Il piano è finanziato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale che ha seguito già i lavori per il restauro del portale del giardino costato 160 milioni di euro. Lo stesso ente sostiene l’attività scientifica del Bioparco.

L’assessora Sabrina Alfonsi ha spiegato che si tratta di un’istituzione che svolge un’importante lavoro di conservazione e di ricerca scientifica, collaborando con un’ampia rete di enti di ricerca italiani e internazionali.

Cosa prevede l’iniziativa della foresta

Il progetto relativo alla creazione dell’oasi tropicale all’interno del Bioparco ha come obiettivo quello di rafforzare la tutela dell’ambiente, degli animali e la conservazione delle specie che vivono nello zoo di Roma.

Prossimi eventi al Bioparco di Roma

Il Bioparco di Roma è un accogliente zona che aderisce a diversi eventi relativi alla Flora e Fauna. Il 3 marzo, per esempio, in occasione della Giornata mondiale della Fauna selvatica (World Wildlife Day) lo staff organizzerà una serie di attività per le famiglie, con lo sguardo puntato verso l’innovazione digitale nella salvaguardia della biodiversità.

Non solo, quasi ogni fine settimana grandi e piccoli potranno accedere ai vari appuntamenti che, senza dubbio, andranno ad arricchire il loro bagaglio culturale e sociale. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.

FOTO: SHUTTERSTOCK