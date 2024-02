Ecco quando apre il giardino di Ninfa nelle vicinanze di Roma: tutto pronto per accogliere milioni di visitatori

C’è chi ne ha sentito soltanto parlare e chi, invece, lo ha già visitato. E’ uno dei posti più belli situati a qualche km da Roma dove potersi lasciare travolgere dalla maestosità della natura. Terminata la stagione invernale, ecco quando apre il giardino di Ninfa e quali sono le novità di quest’anno.

Quando apre il giardino di Ninfa?

La Fondazione Roffredo Caetani ha stilato il calendario delle aperture del Giardino di Ninfa, uno tra i più belli al mondo e le prenotazioni per l’anno 2024 sono aperte.

I visitatori potranno tornare o scoprire il Giardino di Ninfa a partire da sabato 16 e domenica 17 marzo 2024. Le visite guidate saranno effettuate nei week end e nei giorni festivi fino ai primi di novembre. Non mancheranno progetti e novità per la stagione che sta per iniziare.

Novità e progetti per la nuova apertura del Giardino di Ninfa

Tanti i progetti in programma, dalle iniziative di studio e ricerca, ad appuntamenti culturali e musicali in collaborazione con Università. A tal proposito, sono state consolidati accordi con la Scuola Holden con la quale la Fondazione Roffredo Caetani lavora ad un piano di scambio con i giovani talenti che usano il giardino come fonte di ispirazione per scrivere un proprio racconto, poi ancora la collaborazione con il Campus Internazionale di Musica con il quale si portano avanti masterclass e concerti con musicisti provenienti da tutto il mondo.

Non mancheranno le giornate dei Parchi Letterari con tanto di visite animate a tema grazie alla collaborazione con gli attori della Compagnia del Teatro Fellini e le visite guidate al Parco di Pantanello realizzate in partnership con la Lipu.

Poi ancora, sono in arrivo progetti per questa estate alle Summer school di importanti università che saranno ospitate al Castello di Sermoneta e al giardino.

Tutti i dettagli su quando apre il Giardino di Ninfa, il costo e le regole da seguire al suo interno le ritrovate sul sito ufficiale che sarà aggiornato costantemente.

FOTO: SHUTTERSTOCK