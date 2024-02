Tiberis è la spiaggia sul Tevere a Roma che sarà aperta tutto l’anno, inaugurata nel 2019 dall’ex sindaco Virginia Raggi

Virginia Raggi l’ha inaugurata nel 2019 ma si è rivelata un flop. Oggi a distanza di cinque anni, Tiberis torna ad aprire le porte alla nuova stagione e potrà ospitare romani e turisti 365 giorni l’anno. Si tratta della spiaggia sul Tevere a Roma, sotto Ponte Marconi: di seguito le novità previste per l’estate 2024.

Tiberis, la spiaggia sul Tevere a Roma: quando apre?

Per l’estate 2024 non sono previste novità per Tiberis, la spiaggia sulle sponde del Tevere a Roma resterà invariata ma usufruibile a tutti coloro che vorranno rilassarsi in un’oasi di pace e tranquillità nel bel mezzo del caos della Capitale.

Per Tiberis 2.0, invece, bisognerà attendere il 2025 in cui sono in arrivo tante novità. L’avvio dei cantieri avrà luogo il prossimo autunno ed entro la primavera del prossimo anno i lavori dovranno terminare.

Tiberis 2.0, quali sono le novità della spiaggia sul Tevere a Roma?

Il progetto approvato si chiama “Ambiente e Territorio – Tevere e le vie d’acqua” ed è contenuto nel Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025. Il piano prevede che Tiberis venga trasformato in un parco d’affaccio permanente.

L’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi nel corso di una conferenza stampa organizzata, nel pomeriggio del 13 febbraio, nella sede della fondazione Marevivo, al lungotevere Arnaldo da Brescia, ha confermato la notizia.

Secondo quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di pavimentazioni in materiali drenanti che andranno a sfruttare il ricircolo idrico dei nasoni.

Nella banchina sarà realizzata una piazza gradonata di lunghezza modulabile: essa potrà essere usata nella forma allungata d’estate per poi essere utilizzata durante le altre stagioni come area eventi. Inoltre, sarà aperto un chiosco amovibile di cui possono usufruire anche le realtà locali per effettuare le proprie riunioni.

Non solo, non mancheranno i campi da beach volley, che saranno ristrutturati, una zona fitness e un’area cani.

Le parole di Virginia Raggi

Virginia Raggi ha espresso il suo parere dopo la conferenza stampa, considerandosi soddisfatta in quanto è stata la sua giunta a dare vita a Tiberis nonostante le continue critiche.

A tal proposito ha tenuto a dire: “Sono davvero contenta perché vuol dire che, nonostante le critiche, ci avevamo visto giusto e oggi possiamo finalmente dire che tutte le polemiche, evidentemente montate ad arte all’epoca, erano fasulle. Buoni parchi d’affaccio a tutti”.

FOTO: SHUTTERSTOCK