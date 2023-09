Nun sapé a chi da li resti: cosa significa il detto e qual è la sua origine? Scopriamo insieme tutti i dettagli

Roma è ricca di modi di dire conosciuti in ogni parte d’Italia, da Nord a Sud. Ognuno racchiude un proprio significato e origine. Oggi vogliamo parlarvi dell’espressione Nun sape’ a chi dà li resti. Ecco cosa significa e da dove deriva.

‘Nun sape’ a chi da’ li resti’, significato e origine

Nun sape’ a chi dà li resti è un modo di dire molto conosciuto nella Capitale e nei dintorni e e fa riferimento al fatto di dare la priorità a qualcosa, più precisamente non sapere quale cosa sia più importante dell’altra.

La storia dell’espressione, però, rimanda alle macellerie romane. Infatti, molto tempo fa i macellai sceglievano quali erano i tagli di carne migliori per i nobili per poi scartare le interiora, che, invece, oggi non possono mancare nella cucina romanesca.

Una volta scelti, chiamavano un ragazzo affinché portasse gli scarti che venivano trasportati su un carretto. A quanto pare, il giovane era solito passare in alcune vie di campagna dove viveva la povera gente che lo accerchiava per avere da mangiare e lui non sapeva a chi darla, dato che la quantità di carne era poco rispetto al numero di persone. Dunque, era i difficoltà e proprio da tale episodio è nato il detto: “a chi dà li resti”.

Oggi, l’espressione viene utilizzata quando una persona si trova in una situazione difficile ed estrema, non sapendo chi scegliere.

Questo è solo uno dei tanti modi di dire del dialetto romano che fa il giro dell’Italia, da Nord a Sud, lasciando qualche intercalare anche in altre parti dello Stivale.

Così Roma non solo è la Capitale d’Italia ma diventa anche uno dei paesi ricco da un punto di vista linguistico, aggiungendosi alla cultura, storia e tradizione tramandate da generazioni.

FOTO: SHUTTERSTOCK