Conoscete il significato di Nun fa na piega, espressione usata nel dialetto romanesco? Curiosità e dettagli sul modo di dire

Il dialetto romano è ricco di modi di dire ed espressioni usati anche fuori Roma, diventati ormai frasi di carattere nazionale. Oggi vogliamo parlarvi di Nun fa na piega: quante volte l’avete pronunciata o sentita dire? Ecco qual è il suo significato.

Nun fa na piega significato dell’espressione romanesca

Nun fa na piega è un’espressione utilizzata per indicare un concetto che non presenta errori, che non ha bisogno di nessuna correzione. In italiano viene tradotto con non fare una piega, non fare una grinza.

Nun fa na piega significato e altre curiosità

Nun fa na piega può essere riferito anche ad una persona quando si vuole indicare qualcuno che non mostra emozioni che resta impassibile davanti a qualsiasi situazione gli si presenti davanti.

Altri modi di dire

Sono tanti i modi di dire e le espressioni usate nel dialetto e nel linguaggio comune romano sono “Sei figlio dell’oca bianca?”. Come riporta l’enciclopedia Treccani, le origini di questa espressione sarebbero molto antiche. Poi ancora “Fa na figura da peracottaro” o “Fa la figura der peracottaro” che significa: “Fare una figura meschina” e indica una persona non capace.

LEGGI ANCHE:–Sai perché si dice giovedì gnocchi? Ecco l’origine del noto detto

“Pagare alla romana” è un altro detto romano. L’espressione ha origini a Roma e sono molto misteriose dato che in pochi conoscono la storia di questa frase. Pagare alla romana al ristorante o al bar significa dividere il conto in parti uguali. Questo modo di dire viene usato soprattutto durante le lunghe tavolate quando si va a ristorante insieme agli amici. In particolare viene usato per comodità quando si tratta di conteggi improbabili.

Poi ancora “Fare il giro di Peppe”, “Fare il portoghese”, “Senti che Gianna”, “Morto ‘n papa se ne fa n’artro”, “Chi ce pensa resta” senza e tanti altri ancora.

FOTO: SHUTTERSTOCK