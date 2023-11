Il Natale è alle porte e avete voglia di fare una gita fuori porta? Il lazio è ricco di borghi che fanno al caso vostro

Natale si avvicina e qualcuno si sta già preparando per trascorrere le feste in compagnia di amici e parenti. Sono sempre di più coloro che scelgono di passare le festività in giro per il mondo, in Italia o all’estero alla scoperta di nuove tradizioni e culture diverse.

C’è chi si concede, invece, una gita fuori porta e cosa c’è di meglio che vivere l’atmosfera natalizia dei borghi laziali? Scopriamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: — Il magico paese di Babbo Natale si trova a soli 50 minuti da Roma, ecco dove 🎅✨

Natale, i 6 borghi del Lazio da visitare durante le feste

Che sia per un weekend o soltanto per un giorno, almeno una volta nella vita fatevi travolgere dall’atmosfera unica dei borghi laziali, ognuno con una storia e una tradizione da scoprire. Nel periodo natalizio, poi, i piccoli paesi si abbelliscono ancora di più.

Greccio, Sermoneta, Civita di Bagnoregio, Collalto Sabino, Ariccia, Zagarolo, ecco cosa potrete trovare a Natale in questi posti caratteristici.

Il borgo medievale di Greccio si trova sul Cammino di San Francesco che nel 1223 rappresentò per la prima volta nella storia del Cristianesimo la nascita di Gesù dando vita al primo Presepe al Mondo.

Situato in provincia di Latina alle pendici dei Monti Lepini, Sermoneta è un borgo medievale apprezzato per le bellissime luminarie artistiche e per i caratteristici presepi artigianali che abbelliscono le stradine, le piazzette ed i vicoletti del suggestivo centro storico.

Conosciuto con il nome de “La Città che muore” ed eretto su una sorta di isola tufacea che si affaccia sulle meraviglie della Valle dei Calanchi, Civita di Bagnoregio è uno dei borghi più suggestivi al mondo che a Natale diventa ancora più affascinante. Vi è il presepe vivente che lascerà tutti a bocca aperta.

Il borgo di Collalto Sabino si trasforma ne “Il Paese di Babbo Natale” e proprio lì saranno allestiti caratteristici mercatini natalizi oltre che una miriade di eventi e manifestazioni.

Il borgo di Ariccia è famoso per il Parco delle Favole Incantate, le luminarie artistiche di Natale vengono allestite all’interno del Parco di Palazzo Chigi il cui percorso è di circa un chilometro.

LEGGI ANCHE: — Ariccia 2023: prezzi e giorni di apertura del Parco delle favole incantate 🎅✨✨✨ >>

Zagarolo è un paese di origine preromana che si presenta ai visitatori con un centro storico di impronta medievale con un’impronta anche rinascimentale.

FOTO: SHUTTERSTOCK