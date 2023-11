Roma sta per essere abbellita in occasione del Natale 2023: ecco quando Piazza San Pietro accoglierà il presepe e l’albero: tutti i dettagli

Tra pochi giorni inizia ufficialmente il periodo natalizio e ogni via delle grandi e piccole città viene abbellita dalle luci e decorazioni in occasione delle feste. Roma si prepara ad accogliere milioni di persone che raggiungeranno la capitale per lasciarsi travolgere dall’atmosfera magica. Per Natale 2023 Spelacchio ha cambiato postazione, sarà messo a Piazza del Popolo, mentre Piazza San Pietro accoglierà l’albero e il presepe come da tradizione.

Natale 2023, albero a Piazza San Pietro: tutti i dettagli sull’inaugurazione

Il 9 dicembre 2023 in occasione di Natale 2023, Piazza San Pietro sarà abbellita dal presepe e l’albero. L’inaugurazione ci sarà proprio il giorno dopo all’Immacolata. Direttamente dall’alta valle Maira, nel comune di Macra, in diocesi di Saluzzo e provincia di Cuneo, giungerà a Roma il maestoso albero e alle 17 sarà acceso fino alla fine delle feste.

Il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, presiederà la cerimonia inaugurale alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario generale dello stesso Governatorato.

Natale 2023, il presepe a Piazza San Pietro

Il presepe presente a Piazza San Pietro attira l’attenzione e la curiosità dei visitatori oltre per la sua bellezza anche perché rimanda al Natale 1223, quando san Francesco, di ritorno da un viaggio in Terra Santa, chiese di rievocare la nascita di Gesù in un paese che gli ricordava Betlemme. Scelse Greccio, un borgo nel reatino situato tra le rocce a 700 metri di altezza.

Dunque, Piazza San Pietro fino al 7 gennaio 2024 si trasformerà nel piccolo borgo dove intorno alla greppia e al bue e all’asinello, sono collocati alcuni dei personaggi che caratterizzano il presepe tradizionale.

Vicino a San Giuseppe, l’adorazione e il bue e l’asinello sono rappresentati i quattro Santuari francescani, facendo riferimento alla città di Rieti. Alcuni artigiani professionisti hanno realizzato l’opera , riproducendo il disegno del presepista Francesco Artese. Di grandezza naturale, per la realizzazione dei personaggi, gli artisti hanno usato la terracotta dipinta (testa, mani e piedi) e dei vestiti dell’epoca risalenti al 1200. Hanno poi montato tutto su una struttura in ferro impagliata.

FOTO: SHUTTERSTOCK