Natale 2022 a Roma, come muoversi durante le feste: Ztl estese e navette gratuite

Navette e metro gratis, ZTL estesa e bus potenziati: ecco il piano mobilità per il periodo natalizio a Roma

Per il periodo natalizio che va dall’8 dicembre fino all’8 gennaio Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità per le Feste.

In merito alle Zone a Traffico Limitato è stata prevista l’estensione dell’orario della ZTL Centro Storico e la ZTL A1 (Tridente) fino alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre 2022.

Per poter entrare in centro, oltre alle abituali linee del trasporto pubblico, verranno istituite due nuove linee circolari denominate “Free 1” e “Free 2” che partiranno rispettivamente dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini e permetteranno di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Le due linee saranno operative tutti i giorni, da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle 9 (prima partenza) alle 21 (ultima partenza) con una frequenza di 10 minuti.

Free 1 : Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone + L.go Chigi. Scambio | parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis)

Free 2: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi. Scambio | parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g )

Per agevolare gli spostamenti all’interno del Centro Storico, il servizio delle linee elettriche 100 e 119 viene esteso con l’attivazione anche nei giorni festivi: 8, 11, 18 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023.

la linea 100 manterrà nei giorni festivi il percorso via di Porta Pinciana (Villa Borghese) – piazza Cavour-via di Porta Pinciana (Villa Borghese) dalle 9 alle 20 e con una frequenza di 13 minuti circa, offrendo anche l’opportunità di interscambio presso il parcheggio auto privato Saba “Villa Borghese” con ingresso da via di Porta Pinciana ( prima ora gratis )

manterrà nei giorni festivi il percorso via di Porta Pinciana (Villa Borghese) – piazza Cavour-via di Porta Pinciana (Villa Borghese) dalle 9 alle 20 e con una frequenza di 13 minuti circa, offrendo anche l’opportunità di interscambio presso il parcheggio auto privato con ingresso da via di Porta Pinciana ( ) la linea 119 manterrà nei giorni festivi il percorso piazza Venezia-piazza del Popolo- piazza Venezia, con una frequenza di 10 minuti circa, dalle 9 alle 20.15

NAVETTE E METRO GRATUITE

Per facilitare l’uso del trasporto pubblico la linea 100 e le nuove linee Free1 e Free2 saranno gratuite per tutto il periodo natalizio dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Inoltre sono previste quattro giornate di gratuità per tutte le linee di superficie e per le linee metropolitane: 8, 11, 18 e 24 dicembre.

Potenziamento del trasporto pubblico

Per migliorare l’accessibilità al centro storico, ai poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali aumenta l’offerta di trasporto pubblico, nella fascia oraria 10:30 – 20:30, anche per garantire il distanziamento interpersonale e assicurare spostamenti in totale sicurezza:

sabato 10 e 17 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023: 075, 46, 53, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990

10 e 17 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023: festivi 8, 11 e 18 dicembre 2022 e festivi 6 e 8 gennaio 2023: 075, 44, 46, 53, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 913 e 990

La Metro A sarà intensificata nei giorni 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre 2022 attraverso l’aumento dell’offerta con 32 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Per la linea A è confermata la chiusura alle ore 21.00 dalla domenica al giovedì per consentire il proseguimento dei lavori in corso, ad esclusione della giornata dell’8 dicembre 2022.

I servizi garantiti il 24, 25 e 31 dicembre e l’1 gennaio

24 dicembre

le linee di superficie e le metropolitane saranno attive fino alle 21:00

le linee notturne inizieranno il servizio all’1:30 a eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che inizieranno alle 23:30

le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Metromare: ultime corse alle 21.30 circa

la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle: 5.30-21.30, direz. Termini: 5.07-21.03

25 dicembre

le linee di superficie e le metropolitane saranno attive: 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00. La linea 100 non è attiva.

le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: 8.30-13.00 e 16.30-21.00

la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 8.30-14.00, direz. Termini 8.03-13.33, nel pomeriggio il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

25 dicembre

La linea 100 non è attiva.

31 dicembre

metropolitane attive fino alle ore 2:30. A seguire saranno attivate le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2023

le linee di superficie saranno attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 544, 766, 881, 905, H e n913

le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: fine servizio 23:30

la ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 5.30-21.30, direz. Termini: 5.07-21.03

1 gennaio