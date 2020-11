Bianco, Rosso e Verdone: il modello 1/18 dell’Alfasud di Amitrano è sorprendente

Arriva il modellino 1/18 dell'Alfasud di Pasquale Amitrano di Bianco, Rosso e Verdone: una presentazione mitica per una macchina iconica!

Tra i personaggi più indimenticabili dell’immaginario creato da Carlo Verdone c’è Pasquale Amitrano, il taciturno emigrato lucano protagonista di un episodio di Bianco, Rosso e Verdone: oggi rivive in uno straordinario modello che lo riprende alla guida della sua iconica Alfasud rossa.

Le auto dei film di Carlo Verdone diventano modellini realistici

Andiamo con ordine. Infinite Statue, un’azienda 100% italiana, ha creato dei modellini che riprendono nei minimi particolari le auto più famose dei film di Carlo Verdone. Si tratta appunto di una Carlo Verdone Collection, parte della serie Car Legacy Collection di cui fanno già parte la Bianchina di Fantozzi e la Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill.

Le auto trasformate a modellino, tratte dai film Un sacco bello e Bianco, Rosso e Verdone sono la Fiat Dino di Enzo il Bullo, la Fiat 131 di Furio e Magda, la 1100 D di Mimmo e della nonna interpretata dalla Sora Lella e appunto l’Alfasud rossa di Pasquale Amitrano.

Infinite Statue presenta il modello dell’Alfasud Rossa di Bianco, Rosso e Verdone

Solo quest’ultima, finora, è stata rivelata dal produttore, mostrata in tutto il suo splendore e messa in prevendita sul sito di Infinite Statue al prezzo di 169,95€. L’uscita è fissata per il mese di Marzo 2021. I modellini delle altre auto, invece, usciranno a partire dal nuovo anno.

Il modellino dell’Alfasud di Bianco, Rosso e Verdone è perfetto: studiato a fondo dai fotogrammi originali per ottenere un modello “movie accurate”. Anche l’interno dell’auto è riprodotto nei minimi dettagli: rivestimento pelliccia, bambolina allo specchietto, autoradio. È inoltre corredata da una scultura di Pasquale Amitrano.

Carlo Verdone entusiasta sui social per la presentazione del modellino

Non a caso, lo stesso Carlo Verdone ha patrocinato gratuitamente l’operazione, mostrandosi estremamente entusiasta sui social, dove ha dato vita ad uno spot nel quale imita il suo Furio: “Pronto? Parlo con Infinite Statue? Buongiorno. Senta, sono un ammiratore del grande Carlo Verdone. Desidererei sapere se avete quattro modelli di auto che lui ha usato in due film: Un sacco bello e Bianco, Rosso e Verdone. Scala 1/18. Glielo dico subito: un’Alfasud, quella dell’emigrante; la 131; la 1100 D e la Fiat Dino”.

“Specifico: l’Alfasud ce l’avete color rosso con l’antennone? – continua il grandissimo attore e regista romano – Quella è una cosa molto importante. Le borchie rimangono appiccicate molto bene? Sono ben saldate? Perché in genere tendono a rubarle? Perfetto!”

I social impazziscono per il modello di Alfasud di Bianco, Rosso e Verdone

“Le borchie ovviamente sono asportabili … lo fanno lo fanno”, ha poi scritto Verdone, scatenando i commenti dei suoi fan, che hanno subito cominciato a fare domande senza disdegnare una certa ironia.

“Ma c’è il mangianastri con la canzone di Claudio Villa? Binario triste e solitario…che se ne vaaaaa”, ha chiesto un fan. E ancora: “Mi auguro i pantaloni di Amitrano contengano anche una riproduzione 1:18 della carta di identità contenente la foto che deve rifarsi”. Oppure: “C’è anche la radio dentro o te l’hanno già fregata?”

Insomma, il modellino dell’Alfasud di Pasquale Amitrano di Bianco, Rosso e Verdone ha fatto scatenare il popolo del web, che non ha fatto mancare nemmeno stavolta una dimostrazione di affetto nei confronti del grande Carlo Verdone.

Photo Credits: @INFINITE STATUE / COSMIC GROUP SRL