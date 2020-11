Arriva il modellino della mitica Alfasud di Pasquale Amitrano

Il modellino dell’Alfasud di Bianco, Rosso e Verdone è perfetto: studiato a fondo dai fotogrammi originali per ottenere un modello “movie accurate”. Anche l’interno dell’auto è riprodotto nei minimi dettagli: rivestimento pelliccia, bambolina allo specchietto, autoradio. È inoltre corredata da una scultura di Pasquale Amitrano.

Rivelata dal produttore, mostrata in tutto il suo splendore e messa in prevendita sul sito di Infinite Statue al prezzo di 169,95€. L’uscita è fissata per il mese di Marzo 2021. Le altre auto usciranno a partire dal nuovo anno.

Photo Credits: INFINITE STATUE / COSMIC GROUP SRL;