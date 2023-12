Le feste natalizie sono ufficialmente iniziate, l’8 dicembre ha aperto le porte a Natale e in questi giorni le famiglie si stanno preparando per i pranzi e le cene. Qualcuno parte, altri resteranno nelle proprie case in compagnia di parenti e amici. C’è poi chi non vede l’ora di mangiare un buon panettone. A tal proposito ecco qual è secondo la classifica di Altroconsumo quello più buono che si trova a soli 5 euro al supermercato. Di seguito l’elenco dei migliori.

Migliori panettoni del supermercato: il primo classificato secondo Altroconsumo

Il test 2023 di Altroconsumo ha premiato con il doppio titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto il panettone basso Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro). La vittoria è derivata dal fatto che per la preparazione vengono utilizzati degli ingredienti di ottima qualità, secondo le valutazioni di esperti come pasticceri e consumatori che lo hanno apprezzato all’assaggio. Il prezzo del panettone in questione si aggira intorno ai 5 euro. Per tale motivo non solo ha superato il test come migliore panettone ma anche come migliore acquisto per l’ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

Il secondo titolo è stato rilasciato anche al panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro), premiato dalla giuria di consumatori.

Migliori panettoni del supermercato: quali sono i requisiti?

Il panettone è un prodotto vincolato da regole stabilite nel 2005 da un decreto interministeriale che ne tutela la qualità. Dunque, qualora il dolce natalizio non rispetti tale regole non potrà essere considerato tale. Scopriamo quali sono i requisiti.

In primo luogo deve essere fatto con burro e non con altri grassi. Deve contenere una certa quantità di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta.

LEGGI ANCHE:–Sono i Panettoni artigianali più buoni di Roma: ecco dove acquistarli

Il lievito deve essere naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente, affinché abbia il tipico sapore leggermente acido all’impasto. L’uvetta e le scorze di agrumi canditi, possibilmente arancia o cedro, non devono essere meno del 20%.

E’ possibile, poi, aggiungere altri ingredienti specifici come miele e burro di cacao ma anche emulsionanti e conservanti.

FOTO: SHUTTERSTOCK