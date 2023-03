Quella della pasticceria Sabotino è stata premiata come la miglior colomba classica artigianale di Roma. Andiamo a scoprire il perché

La colomba pasquale è un dolce tradizionale che non può mancare sulla tavola delle famiglie italiane durante le festività pasquali. A Roma, esiste una grande varietà di pasticcerie artigianali che propongono la loro versione di questo dolce, ma la qualità degli ingredienti e la maestria nella preparazione possono fare la differenza.

Andiamo a vedere come è fatta la miglior colomba classica artigianale della capitale, realizzata da Sabotino, una pasticceria che utilizza solo ingredienti naturali per offrire un prodotto genuino e dal gusto unico. Scopriremo insieme quali sono gli elementi che rendono questa colomba così speciale e perché vale la pena provarla durante le festività pasquali.

La migliore colomba artigianale di Roma: Sabotino

Sabotino Roma, situato in Via Sabotino 19/29, è un’ambita destinazione per molti residenti e professionisti del quartiere Prati-Delle Vittorie. La pasticceria e bistrot offre un’esperienza sensoriale unica grazie ai loro Maestri Pasticceri, Lievitisti e Chef, che preparano prodotti artigianali di alta qualità.

Il 29 Marzo, Sabotino Roma è stata premiata con il prestigioso riconoscimento DolceRoma, organizzato da Ciak si Cucina e Deacomunicazione Eventi, nella categoria della migliore Colomba Classica Artigianale. La giuria, presieduta dal campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone e composta, tra gli altri, da Andrea Cingottini, Head Pastry Chef di Velo ed Aquolina (2 stelle Michelin), è rimasta sorpresa nello scoprire che il vincitore della migliore Colomba Classica era un giovane Maestro Lievitista di soli 28 anni di nome Alessandro Conte.

Membro della sezione giovani dell’Accademia Maestri del Lievito Madre, è lui il creatore di una colomba tradizionale con ingredienti naturali al 100% e di alta qualità. L’impasto soffice e alveolato è ottenuto grazie all’utilizzo del lievito madre, sottoposto a tre rinfreschi per 11 ore prima di iniziare il pre-impasto. Successivamente, il pre-impasto lievita per altre 12 ore e infine arriva all’impasto finale, che lievita per altre 8 ore all’interno dello stampo.

La colomba di Sabotino Roma è arricchita dalle note aromatiche della vaniglia Bourbon del Madagascar, dello zest di arancia candita, la pasta di arancia candita e il miele. La glassatura di farina di mandorle e mandorle intere, delicata e croccante, rende questo dolce unico e di alta qualità. Si tratta anche di un’idea regalo gustosa ed elegante per arricchire la tavola di Pasqua anche di amici e parenti, grazie al packaging sobrio e raffinato.

“La nostra colomba artigianale in confezione realizzata a mano con tovagliette in cotone, riutilizzabili in giardino o al mare, o in juta con un legatura con fiocchi in raso, grappolo di ovetti o un uovo mignon con colori abbinati o a contrasto per finire con un tocco floreale che esprime l’amore e la passione che mettiamo nel realizzare le nostre colombe”, raccontano dalla pasticceria.

Da Sabotino non mancano gli altri due classici della Pasqua: la pastiera e le uova di cioccolato fondente, al latte, bianco e ruby.

La pastiera Sabotino

La pastiera prodotta da Sabotino è un dolce tradizionale fatto con ingredienti 100% naturali e con una copertura di sette strisce, come richiede la tradizione. La farcitura è fatta di grano biologico, ricotta di pecora dalle campagne del Lazio e crema pasticcera fatta in casa, il tutto racchiuso in una crosta di frolla sablé. Il delizioso aroma della pastiera è dato dai cubetti di arancia candita forniti dal Maestro Pasticcere Morandin, dall’aroma naturale di fiori d’arancio e dalla cannella dello Sri Lanka. Il risultato è una vera esplosione di sapori mediterranei.

L’Hot Cross Bun Sabotino

Un altro dolce tradizionale per Pasqua è l’Hot Cross Bun, preparato con un tocco di cioccolato. Questa brioche di Pasqua è di origine anglosassone e ha una croce caratteristica sulla parte superiore. Secondo la tradizione, l’hot cross bun era originariamente una brioche prodotta da un frate di nome Thomas Rocliffe, che la regalava ai poveri e ai senzatetto il Venerdì Santo. La versione di Sabotino è fatta con cioccolato al latte, fondente e bianco, aromatizzato con cardamomo, noce moscata e chiodi di garofano in polvere, e contiene anche chips di cioccolato. È una vera delizia per la colazione!

Photo credits: Martina Reggio