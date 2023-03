Apre la mezza maratona RomaOstia al Salone delle Fontane Casa RomaOstia. Quest’anno il dato positivo riguarda la partecipazione femminile.

Apre venerdì 3 marzo la mezza maratona RomaOstia al Salone delle Fontane Casa RomaOstia. Quest’anno il dato positivo riguarda la partecipazione femminile.

Gli appuntamenti della mezza maratona Roma Ostia

Da venerdì 3 marzo gli oltre 9 mila iscritti alla mezza maratona più partecipata d’Italia potranno visitare il villaggio animato dai partner ufficiali della manifestazione. Nell’occasione potranno ritirare il proprio kit gara con la nuova maglia tecnica prodotta da CRAFT.

Sabato 4 marzo è imperdibile l’appuntamento con la dog rum natural trainer, ad anticipare la presentazione degli atleti élite alle ore 16. Un’ora più tardi verranno presentati anche i pacer ufficiali che accompagneranno i runner lungo il percorso.

Domenica 5 marzo la partenza ufficiale per oltre 9 mila runner, tra cui il rapper e cantautore italiano Ghemon, grande appassionato di corsa, e il pilota motociclistico e runner Simone Corsi. ‘Legend per un giorno’ per il partner Sport e Salute saranno il campione olimpico Massimiliano Rosolino (in allenamento per la Maratona di Londra) e il fuoriclasse del rugby Andrea Lo Cicero.

Il percorso della mezza maratona è di 21km e 97 metri per l’esattezza. Prevede quasi quattro chilometri all’interno del quartiere EUR e il lungo tratto tra i pini della via Cristoforo Colombo con finish line posizionata alla Rotonda di Ostia. Partenza fissata dalle ore 9.00 per la prima onda, con le due successive per permettere a tutti i partecipanti di correre al proprio ritmo sin dai primi metri.

L’aumento della partecipazione femminile

I numeri di questa edizione evidenziano una maggiore partecipazione femminile. Oltre un quarto del totale degli iscritti sono donne, numero molto significativo per la disciplina. Crescita importante anche di runner stranieri, che passano dal 9% del 2019 al 21% di quest’anno con Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania, Spagna e Slovenia i Paesi più rappresentati.

Numeri importanti per la mezza maratona RomaOstia che si afferma sempre di più tra le più importanti e partecipate al mondo.

Lo scorso marzo alla RomaOstia è stato infatti realizzato il secondo tempo al mondo maschile e il sesto tempo di sempre nella storia, confermandosi la mezza più veloce di sempre su suolo italiano con ben sei atleti scesi sotto l’ora. Primo all’arrivo è stato il keniota Sebatian Kirimu Sawe (58’02”) e tra le donne Irene Kimais (1h06’03”).