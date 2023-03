La Maratona di Roma è uno degli eventi sportivi più attesi nella Capitale che coinvolge migliaia di persone di ogni età. Infatti, sono sempre di più i romani e non solo che si iscrivono alla manifestazione, sia per hobby che per competizione.

Maratona di Roma, tutti i dettagli sull’evento

L’edizione 2023 della Maratona di Roma avrà luogo domenica 19 marzo 2023 con un tenore che canterà l’inno nazionale seguito da un sorvolo sul Colosseo da parte delle Frecce Tricolori italiane. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana prende il volo per celebrare importanti eventi e festività in Italia.

La gara prevede un percorso di 42 km che inizia e termina al Colosseo, con circa 30 tappe come il Foro Romano, Castel S. Angelo e Piazza di Spagna. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, saranno più di 30.000 i partecipanti e il 60% proviene dall’estero.

Il limite di tempo per raggiungere il traguardo è di sette ore, e tutti coloro che non riescono a raggiungere la metà del percorso entro tre ore e mezza sono costretti a ritirarsi.

Oltre all’evento principale, si terrà una corsa divertente non competitiva che prende di Stracittadina di 5 km nell’area del Circo Massimo e la staffetta benefica Run4Rome.

Ogni anno, la Maratona di Roma è molto attesa poiché si tratta di un evento sportivo unico e inimitabile dove non solo i più competitivi potranno battere il proprio record, ma sarà possibile correre tra le bellezze dell’impero romano, tra storia e cultura che non mancano mai.

Non è un caso che la maggior parte dei partecipanti provengano dall’estero. Si tratta di una manifestazione irripetibile e inimitabile.

FOTO: SHUTTERSTOCK