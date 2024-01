Metro D a Roma si fa, i lavori sono inseriti nel Nuovo Piano Regolatore di Roma Capitale che nel Pums, il piano della mobilità sostenibile

Che sia uno dei progetti della Capitale è sicuro, resta, però, da capire quando inizieranno i lavori. Stiamo parlando della Metro D a Roma, una delle tante opere inserite sia nel Nuovo Piano Regolatore Generale della città eterna e nel Pums, il Piano urbano per la Mobilità Sostenibile approvato in Assemblea Capitolina quattro anni fa.

Metro D a Roma, quando inizieranno i lavori?

Nessuna novità per quanto riguarda l’inizio dei lavori. Dunque, i romani dovranno ancora attendere per avere news al riguardo. L’unica ipotesi è quella dell’abbandono del progetto come riporta un nuovo articolo di Roma Mobilità, volto ad esporre la questione.

L’unica notizia più recente è quella riguardante l’approvazione da parte della giunta capitolina di una proposta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore di Roma che, tuttavia, non riguardano in alcun modo la quarta linea della metropolitana di Roma.

Quali fermate prevede la Metro D a Roma

La Metro D dovrebbe collegare la città storica, a Nord, con i quartieri Talenti, Montesacro e Salario e, a sud, con Trastevere, San Paolo, Marconi, Magliana ed EUR.

Il tracciato parte da piazzale dell’Agricoltura, nel cuore dell’EUR, oltrepassa il Tevere, dirigendosi verso nord per attraversare il quartiere di Magliana Nuova. Poi sottopassa di nuovo per due volte il Tevere, all’altezza di lungotevere Dante, fino al viale Marconi (tra ponte Marconi e piazzale della Radio) continuando verso la stazione di Trastevere, dove scambia con i servizi ferroviari regionali e con quello per l’aeroporto.

Una volta attraversato il quartiere di Trastevere, procedendo verso nord, la linea continua ancora verso il fiume all’altezza dell’isola Tiberina, proseguendo verso nord-est. In quel punto c’è lo scambio con la linea C e successivamente con la linea A.

Seguono le Mura Aureliane per attraversare il quartiere Trieste-Salario e l’Aniene, fino a proseguire verso est su via dei Prati Fiscali e viale Jonio, terminando nel quartiere Talenti.

Il Nuovo Piano Regolatore Generale ha approvato il prolungamento della linea che porta il capolinea sud fino a via di Grotta Perfetta attraversando via del Tintoretto.

