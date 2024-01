Il biglietto dell’Atac costa 50 centesimi in più se viene acquistato direttamente sul mezzo di trasporto: tutti i dettagli al riguardo

I mezzi di trasporto ATAC hanno un costo di 1,50 euro. Tuttavia, se il biglietto viene acquistato direttamente sulla metro o l’autobus il prezzo aumenta di 50 centesimi. La differenza, quindi, è notevole ma qual è la spiegazione a tutto questo? Sta girando un video girato in metropolitana dall’azienda di via Prenestina che tenta di diffondere la verità riguardo a tale notizia.

Perché il costo del biglietto dell’Atac aumenta se lo acquisti sul mezzo?

Non è un segreto il fatto che se si acquista il biglietto ATAC in metro o sull’autobus arrivi a 2 euro. Per capire, però, il motivo di tale cambio è necessario fare un passo indietro e tornare all’ultimo anno e mezzo quando nelle stazioni metro e non solo Atac hanno posizionato le nuove biglietterie automatiche.

Prendono il nome di MET e sono differenti rispetto alle MEB, installate precedentemente. Le nuove mettono titoli su card ricaricabile invece che su singoli biglietti usa e getta e danno la possibilità di acquistare anche con la carta di credito. Tale passaggio è migliore a livello tecnologico e diminuisce l’impatto ambientale.

Vi è, però, un vincolo: il trasferimento non è a costo zero ma ha un costo di 50 centesimi. Il pagamento viene meno se si acquistano almeno tre titoli insieme. Da qui la spiegazione all’aumento: se si entra in metropolitana senza biglietto e non si ha la card, per fare il biglietto bisogna ottenere il supporto oltre a pagare 1,50 euro di ticket.

La card ricaricabile è obbligatoria?

Per adesso non vi è alcun obbligo di comprare la card ricaricabile e è ancora valida la possibilità di acquistare il tradizionale bit in tabaccheria o nei punti vendita autorizzati.

Il cliente può anche pagare il biglietto con carta di credito direttamente al tornello della metro o a bordo di tutti i mezzi di trasporto, bus e tram, con Tap&Go.

L’importante, però, è che i passeggeri ricevano le giuste informazioni sulle varie modifiche e regole da seguire.

FOTO: SHUTTERSTOCK