Cosa si mangia per Natale a Roma? I piatti tipici della tradizione

Babbo Natale sta per arrivare ma cosa troverà sulle tavole degli italiani? Ecco un menù con i piatti tipici di Roma per il pranzo del 25 dicembre

Natale è alle porte, l’8 dicembre inizia il periodo più magico dell’anno e le case saranno addobbate a festa con l’albero e il presepe. C’è chi sta preparando i menù del 24 e il 25 dicembre e chi, invece, ha scelto di andare a ristorante così da non dover pensare a niente. Ogni città ha una propria tradizione culinaria, sapete quali sono i piatti tipici di Natale a Roma? Scopriamoli insieme.

Piatti tipici di Natale, cosa si mangia a Roma il 25 dicembre?

Il pranzo di Natale comprende antipasti, primi, secondi e dolci. Ogni famiglia sceglie il menù da presentare ai propri ospiti con tanti piatti tradizionali. A Roma c’è una vasta gamma di prelibatezze che non possono mancare nelle tavole dei romani.

Partendo dagli antipasti, impossibile dimenticare la stracciatella, la minestra in brodo di carne dove vengono cotte le uova, sbattute e condite con parmigiano, noce moscata, sale, pepe e scorza di limone grattugiata. Le bruschette con paté o verdure grigliate accompagnano il piatto.

Tra i primi c’è chi preferisce le fettuccine all’uovo, fatte in casa o acquistabili dal pastificio, condite con il ragù di carne o cinghiale; il timballo; i cannelloni; tortellini in brodo. Per secondo non può mancare l’agnello che può essere cucinato in diversi modi: fritto o al forno. In alternativa, si sceglie l’arrosto misto e come contorni si varia dalle patate al forno, alla cicoria, carciofi fritti e tanto altro ancora.

Oltre ai dolci tradizionali come il panettone, pandoro e torrone, sulle tavole dei romani troverete il panpepato e il pangiallo, speziati e accompagnati dal miele, farciti con frutta secca, uvetta e cioccolato.

Ancora dubbi su cosa cucinare a Natale? Le alternative sono tante e tutte gustose, sta a voi scegliere la vostra preferita.

