Lucciole a Roma? Ecco dove vederle e ammirare la loro bellezza senza tempo, grandi e piccoli resteranno a bocca aperta

Avete mai pensato di fare una passeggiata a Roma e scoprire che vi sono luoghi incantati dalla magia delle lucciole? Ancora una volta la città eterna non smette mai di stupire e proprio nei vicoli della Capitale potrete ammirare la loro bellezza. Ecco dove.

Magia delle lucciole a Roma, dove trovarle?

Non è un caso camminare per le vie di Roma e trovarsi accanto le lucciole. Vi sono, però, degli eventi organizzati per trascorrere una serata immersi nella magia della loro luce.

L’estate diventa luminosa grazie all’appuntamento alla Fattorietta all’inizio di giugno. Dopo aver gustato una cena, la serata continuerà con musica dal vivo e passeggiata in un bosco illuminato dalle lucciole e dal Cupolone di San Pietro. Il posto di cui vi stiamo parlando si trova al Vicolo del Gelsomino 68.

Poi ancora alla Riserva Tevere Farfa il 7, 8 e 9 giugno e ancora il 16 giugno 2024. I partecipanti potranno ammirare le lucciole durante una gita in battello.

Un altro evento da non perdere è la visita al Parco dell’Appia Antica, nei mercoledì del mese di giugno e, in particolare, 5, 12, 19 giugno. Gli appuntamenti specifici per i bambini, invece, sono per l’8 e il 14 giugno in Caffarella.

Nel bosco di Valcanneto si terrà una serata organizzata dagli Amici del bosco sabato 8 giugno. L’inizio è alle ore 21:15. Oltre alle lucciole, le famiglie potranno vedere dal vivo falene, rapaci, pipistrelli.

Martedì 11 giugno avrà luogo Lucciole lungo il sentiero di Trilussa. L’appuntamento è alle 19.30 in via del Risaro, angolo via Massa Fiscaglia. Domenica 16 giugno Lucciole Pineta Lucchetti, l’appuntamento è alle ore 19.30.

Tante le iniziative per un’estate all’insegna della magia e atmosfera unica.

FOTO: SHUTTERSTOCK