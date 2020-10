L’incredibile effetto ottico a Roma: da vedere almeno una volta nella vita

Via Piccolomini è una strada della Capitale che si trova nei pressi della collina del Gianicolo. Il nome potrebbe non dirvi un granchè, ma Roma è sempre pronta a stupirci con qualche curiosità. Questa strada particolare infatti nasconde un segreto architettonico che produce un particolare e suggestivo effetto ottico.

Via Piccolomini è una strada della Capitale situata nei pressi della collina del Gianicolo; si trova fra Via Aurelia Antica e Via Leone XIII e offre un meraviglioso panorama su Roma. Soprattutto è ben visibile la cupola di San Pietro e su questo vogliamo svelarvi un piccolo segreto.

📍 via Niccolò Piccolomini È una via dove la cupola di san Pietro (a causa di un effetto ottico) sembra più grande da lontano e diventa sempre più piccola man mano che ci si avvicina. Dal video questo effetto non si nota ma dal vivo è assurdo.Sono follemente innamorata di roma💘 pic.twitter.com/feVWSQNEug — Ludo💘 (@_Ludovica99) August 27, 2019

La magia di Via Nicolò Piccolomini a Roma

Il nome della strada potrebbe non dirvi un granchè, ma Roma è sempre pronta a stupirci con qualche curiosità. Via Piccolomini infatti nasconde un segreto architettonico che produce un particolare e suggestivo effetto ottico. Se infatti percorrerete quella strada dirigendovi verso San Pietro, osserverete uno strano fenomeno: avvicinandovi la Cupola vi apparirà man mano che procedete sempre più piccola. Proprio così: invece di apparire più grande andando più vicino, come dovrebbe succedere normalmente, vedrete la Cupola rimpicciolire mentre attraversate Via Piccolomini. Magia? Non proprio.

Ecco svelato il segreto di Via Piccolomini

Si tratta solo di un effetto ottico: la strada infatti presenta su entrambi i lati una serie di edifici che fanno da cornice intorno alla Cupola che quindi da lontano si staglia. L’occhio si concentra su “er cuppolone” che spadroneggia su Via Piccolomini, essendo una struttura notevole nell’aspetto e nelle dimensioni. Si tratta pur sempre della Cupola della Basilica di San Pietro: progettata da Michelangelo è alta ben 136 m! Ma cosa succede man mano che ci si avvicina al belvedere? Ebbene, procedendo e superando i palazzi, intorno alla Cupola rimane solo il cielo di Roma. Questo cambio di prospettiva confonde l’occhio umano creando questa particolare illusione.

LEGGI ANCHE >> Strade anomale: vicino Roma si verifica lo strano fenomeno della salita in discesa. Guarda >>