Le 10 strade più belle di Roma: siete d’accordo anche voi?

Non c’è alcun dubbio, specialmente per i romani, che la città eterna sia affascinante sempre, dal centro alle periferie, con 40°C all’ombra oppure con la neve, di giorno e di notte. Ma sapete quali solo le 10 strade più belle di Roma?

Iniziamo con Via Giulia. Per alcuni è semplicemente una delle vie più suggestive al mondo, con i rampicanti che scendono dall’arco sopra la strada parallela al Lungotevere, dall’altezza di Ponte Sisto fino alla Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. Fu voluta da Papa Giulio II e realizzata dal Bramante.

Spostiamoci in periferia, verso Via Casilina, dove troviamo Via del Mandrione: molti percorrono questa strada che attraversa l’acquedotto solo per evitare un bel po’ di traffico, ma è la testimonianza di un viaggio nelle borgate popolari di una volta, quelle raccontate da Pasolini.

Via Urbana, nel Rione Monti, combatte una battaglia quasi del tutto personale insieme ai suoi residenti storici pro pedonalizzazione: la strada, vicino Via Cavour e Via Nazionale, ospita botteghe e negozietti ormai storici e i residenti vorrebbero incentivare il passaggio dei turisti e dei concittadini, piuttosto che delle vetture.

Via Margutta, come non inserirla tra le 10 strade più belle di Roma? Nota come il vicolo dei 100 pittori, grazie a Vacanze Romane, Via Margutta diventa il simbolo della Dolce Vita, luogo prediletto da Federico Fellini e Giorgio De Chirico.

Vicolo del Cinque collega piazza Trilussa a via della Scala ed è sostanzialmente uno dei posti più affollati e rumorosi di Roma, meta preferita della movida trasteverina: le sere d’estate camminare da queste parti è praticamente impossibile, ma il fascino è unico.

Per ritrovare la calma e il silenzio dopo essere stati a Trastevere, vi proponiamo di fare un salto al Parco dell’Appia Antica: la via consolare è ancora molto ben conservata, da lì si possono ammirare tramonti mozzafiato ed è possibile percorrerla anche in bici con i propri figli.

Rientriamo nel caos tipico romano e immergiamoci nell’atmosfera che si respira a Via del Pigneto, molto frequentata non solo dai ragazzi in cerca di uno spuntino a tutte le ore, ma anche dagli appassionati di mercatini domenicali.

Il Gazometro è oramai un simbolo di Roma, immortalato a tutte le ore, è l’anima post-industriale della Capitale, tra graffiti coloratissimi e locali all’ultima moda. Da Via del Gazometro si arriva al cosiddetto Colosseo di Ferro.

Chi visita Roma per il Giubileo, probabilmente si accorgerà che per arrivare a San Pietro si può evitare Via della Conciliazione e passare per Via di Borgo Pio: un vicolo pieno di negozi di souvenir e ristorantini, caratteristico e popolare.

Infine tra le 10 strade più belle di Roma c’è anche Via dei Condotti: imperdibile lo spettacolo di luci e colori a Natale, quando la stradina che porta a Piazza di Spagna si veste a festa. I comuni mortali, poi, potranno anche indugiare un po’ davanti alla vetrina di Bulgari e di tanti altri luxury brand…D’altronde sognare non costa nulla!