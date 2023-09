Laghetto Tor di Quinto nel mirino a causa di odore cattivo e pesci morti per il dislivello dell’acqua: quali sono le ultime notizie al riguardo

Il laghetto di Tor di Quinto sta tornando piano piano alla normalità cosicché il cattivo odore possa andarsene e i pesci che vi vivono non muoiano. Negli ultimi tempi, infatti, si sono presentate delle problematiche denunciate da parte di cittadini e amministrazione comunale.

Il parco è stato realizzato sfruttando un invaso naturale presente nell’area, di circa 9 ettari lungo l’argine del fiume Tevere. Intorno ci sono 250 alberi tipici delle zone umide, come pioppi, frassini, carpini e querce comuni. Il laghetto ospita numerose specie di uccelli acquatici stanziali e di passo che vi sostano grazie anche alla vicinanza del fiume.

Nel parco sono tante le possibilità di fare sport come jogging, gli amanti della bicicletta potranno usufruire della pista ciclabile del tratto Castel Giubileo-Ponte Risorgimento.

Laghetto di Tor di Quinto a Roma, le segnalazioni

Negli ultimi mesi sono arrivate tante segnalazioni da parte dei cittadini, le denunce da parte dei consiglieri comunali e municipali, le note inviate dal Municipio XV al concessionario e all’ufficio di scopo dei Punti Verde Qualità.

Tali azioni hanno fatto sì che le pompe siano state riattivate ed il flusso dell’acqua artificiale è ripartito. Anche l’area verde di Ponte Milvio ha ripreso vita.

Roma Capitale ha dato in concessione a privati, precisamente alla Boreale srl. L’accordo vuole che in cambio della gestione di locali, come ristoranti e cocktail bar e un asilo nido, l’ente deve portare avanti la manutenzione periodica dell’intera area.

Le parole dell’Assessore all’Ambiente del XV Municipio, Marcello Ribera

A riferire alcuni dettagli sull’accaduto, l’Assessore all’Ambiente del XV Municipio Marcello Ribera ha spiegato a Zona Roma Nord:

A fine luglio e ad agosto avevamo scritto all’ufficio di scopo del comune che gestisce la convenzione con il concessionario. Non avendo ricevuto risposte dal concessionario ieri abbiamo scritto nuovamente. Questa mattina è stato attivato l’impianto dell’acqua. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare l’ufficio affinché il concessionario effettui maggiore manutenzione dell’area.

FOTO: @ANNARITACANALELLA