Avete mai sentito parlare dell’isolotto del laghetto di Villa Borghese? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua storia

Chiunque sia capitato a Roma almeno una volta non ha potuto fare a meno di trascorrere del tempo a Villa Borghese, il parco in cui lasciarsi andare tra la natura e dove è possibile fare una scampagnata o passeggiare a lungo, attraversando l’intera città. Proprio da quelle parti vi è il laghetto di Villa Borghese in cui sorge un isolotto di cui poche persone conoscono la storia. Scopriamo tutti i dettagli.

Laghetto di Villa Borghese

Laghetto di Villa Borghese, origine e storia dell’isolotto

Gli Asprucci in collaborazione con il pittore inglese Jacob Moore hanno realizzato il Giardino del Lago in cui si sviluppano un lago artificiale e un’isoletta. Tale piattaforma si collega alla terraferma da un ponticello, in cui sorge il tempietto, di imitazione greca, dedicato ad Esculapio.

Il tempietto è caratterizzato da diverse decorazioni che fanno riferimento al dio della medicina. Sulla trabeazione del tempio c’è l’i­scrizione dedicatoria in greco a Esculapio Salvatore. Nel timpano gli esperti hanno rappresentato lo sbarco a Roma di un serpente che ha origine dal tempio di Asclepio a Epidauro, rappresentante del dio stesso.

Secondo la leggenda il serpente, animale sacro e simbolo del rinnovamento, è approdato all’isola Tiberina che da quel momento è stata consacrata come luogo della medicina. Nella parte centrale, vi sono i busti di Ippocrate e Galeno, sul tetto e nel­le parti laterali statue di divinità e animali sacri.

Nella facciata del tempietto vi sono quattro colonne ioniche sormontate dal timpano in cui ha origine il riflesso del lago, mentre ai due lati sono erette due grandi statue che rappresentano due ninfe intente a gettare acqua sedute su due finte scogliere.

Esculapio è da tutti conosciuto per essere un dio guaritore che le autorità romane hanno ereditato dalla Grecia.

