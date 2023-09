It Alert Lazio, in arrivo un messaggio di allarme per sperimentare un nuovo modo di avvisare i cittadini su eventi importanti: come funziona

Il 21 settembre 2023 arriverà un messaggio di allarme a molti cittadini del Lazio. Si tratta del cosiddetto It-Alert, volto a sperimentare una nuova modalità di avviso da parte della protezione civile. Ecco di cosa si tratta.

It-Alert nel Lazio: messaggio di allarme pubblico in arrivo, a cosa serve?

Giovedì 21 settembre 2023 alle ore 12 la protezione civile invierà a molti cittadini della regione Lazio il IT-alert, un nuovo sistema di allarme che prevede l’invio di un messaggio sui cellulari per dare informazioni importanti a chi lo riceve.

Quindi, in quel giorno e quell’ora saranno tanti i telefoni che squilleranno. Per adesso si tratta soltanto di un esperimento che qualora funzionasse potrebbe diventare un modo originale e ottimi per informare la popolazione riguardo a emergenze imminenti o in corso.

IT-Alert nel Lazio, come funziona il messaggio di allarme

Chiunque dovesse ricevere la notifica del messaggio, riuscirà a identificarla dal suono anche se è il telefono è in modalità silenziosa. Infatti, l’sms sarà accompagnato da una suoneria unica e insolita rispetto alla normalità.

Una volta letto il messaggio, compare l’invito a rispondere ad un questionario creato appositamente per analizzare e verificare la riuscita dell’esperimento. Dunque, le domande sono state create apposta per avere un confronto con i cittadini che hanno ricevuto la notifica così da capire se il test è riuscito correttamente e quali sono le problematiche da risolvere, qualora ce ne fossero.

Si fa riferimento anche al mancato arrivo del messaggio ad eventuali problemi dovuti anche al tipo di dispositivo e alla versione del sistema operativo del telefonino.

Le direttive della Protezione civile

Sia in questa prima fase di sperimentazione che in futuro, qualora il sistema funzionasse e venisse confermato, la Protezione Civile consiglia di mantenere la calma una volta ricevuta la notifica. Dopo l’esperimento seguiranno, senza dubbio, ulteriori accorgimenti e aggiornamenti sull’argomento così da dare le giuste informazioni all’intera popolazione.

L’It-Alert, il messaggio di allarme, è previsto anche in altre regioni d’Italia come la Valle D’Aosta e il Veneto.

FOTO: SHUTTERSTOCK