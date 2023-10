Teatro, danza, performance musicali e artistiche per parlare di femminismo, ecosostenibilità, omofobia e diseguaglianze.

È tempo di un nuovo affascinante capitolo per la periferia di Roma con il ritorno delle Le Città Possibili – Invasioni Artistiche. Questo evento multidisciplinare, che ha suscitato tanto entusiasmo l’anno scorso, sta per fare il suo ritorno, con l’obiettivo di portare l’arte e la cultura in luoghi spesso trascurati. Dal 22 ottobre al 26 novembre 2023, Ostia, Acilia e Dragoncello si trasformeranno in scenari vivaci per teatro, danza, performance musicali e artistiche, creando una piattaforma unica per esplorare importanti temi socio-culturali.

L’edizione del 2023 di Le Città Possibili – Invasioni Artistiche si preannuncia come un’esperienza incredibile, con sei percorsi multidisciplinari e 25 eventi completamente gratuiti. Questi eventi hanno uno scopo comune, ossia promuovere discussioni e riflessioni su questioni sociali e culturali cruciali, come il femminismo, l’ecosostenibilità, l’omofobia e le diseguaglianze.

La cerimonia di apertura avrà luogo il 22 ottobre alle 16:30 con “Flamenco en la calle” nel Parco X Giugno, una performance spontanea e improvvisata in cui danzatori e musicisti si uniranno per creare un’esperienza musicale avvincente. La danza sarà al centro dell’evento, con molte altre performance che coinvolgeranno danzatori e musicisti, dimostrando come l’arte possa unire campi altrimenti distanti. “Archeologia naturale, sentiero di arte e natura” il 29 ottobre al Parco del Drago (Dragoncello) combina l’arte con l’ecologia, ponendo l’attenzione sull’importanza dell’ecosostenibilità.

Novembre sarà il mese della scoperta dell’altra faccia di Ostia, lontana da stereotipi e pregiudizi, con l’aiuto di 10 clip social. Questo progetto, chiamato “Viecce!“, metterà in luce i luoghi d’eccellenza, la storia e il fermento culturale del luogo, utilizzando l’arte digitale e i social media per diffondere un messaggio di cultura e uguaglianza. “Viecce!” sarà riproposto in vari appuntamenti durante il mese di novembre presso il Foyer del Teatro del Lido.

Il teatro avrà un ruolo fondamentale in “Le Città Possibili – le invasioni artistiche”. Una rassegna teatrale con titoli come “Bubbles Revolution”, “Centocenerentole” e “Come Seme” sarà ospitata presso il Teatro del Lido di Ostia, creando un’esperienza unica per gli amanti del teatro.

Inoltre, sono previsti laboratori di arti visive e street art nel cortile del Teatro di Ostia, tenuti dal progetto “a-Dna”. Questi laboratori mirano a diffondere l’arte urbana e la creatività tra i partecipanti, offrendo loro l’opportunità di esplorare la loro espressività artistica.

Ad Acilia, il 5 novembre alle ore 16:30, l’evento “In-love, atto unico d’amore in spazio urbano” si svolgerà in Piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Sette figure elegantemente vestite si riuniranno per celebrare l’atto dell’incontro, scambiando doni e parole delicate, ponendo la domanda: “Ci si può innamorare di uno sconosciuto?”.

Dal 12 al 19 novembre, sono previsti sei eventi dedicati al teatro urbano e al nuovo circo presso la Biblioteca Elsa Morante. Questi spettacoli, che includono musica dal vivo, clownerie, acrobatica, giocoleria e teatro d’immagine, sono tenuti da talenti nazionali e internazionali, contribuendo a creare un’esperienza coinvolgente.

Le Città Possibili – Invasioni Artistiche è un festival multidisciplinare che sfrutta una varietà di spazi, urbani e non, nel Municipio X, allo scopo di raccontare e valorizzare il territorio e la sua ricca diversità attraverso le arti.

La partecipazione agli eventi è gratuita, tranne per “Bubbles Revolution” e “Come Seme” al Teatro del Lido, per cui è consigliata la prenotazione via email all’indirizzo valdradateatro@gmail.com. “Centocenerentole” e i laboratori di Street Art presso il Teatro del Lido sono anch’essi gratuiti, ma richiedono una prenotazione obbligatoria all’indirizzo email valdradateatro@gmail.com.

Non perdete questa eccezionale opportunità di esplorare la cultura, l’arte e le tematiche sociali in un contesto coinvolgente e unico come le “Le Città Possibili – Invasioni Artistiche”. Rendete partecipe la periferia di Roma di questa straordinaria esperienza culturale!