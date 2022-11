“Le città possibili”, primo festival diffuso nella periferia della periferia romana

Flash mob, visite guidate, performance, danza e teatro fra Ostia, Acilia, Dragona e il Borghetto dei Pescatori

Dal 12 novembre al 18 dicembre a Roma va in scena la prima edizione del Festival diffuso “Le città possibili – invasioni artistiche”, un potente esperimento che coinvolge la periferia della periferia romana in esperienze artistiche inclusive e multidisciplinari, organizzato da Valdrada Teatro con

Ri-gener-azioni Contemp-humanity e Le parole hanno le ali.

Le zone interessate sono Ostia, Acilia, Dragona e il Borghetto dei Pescatori, luoghi forse non inclusi nei classici tour turistici ma che garantiscono una vera esperienza autentica a contatto con lo spirito del tempo e della nuova romanità: vale la pena quindi fare un salto a curiosare fra le tante attività proposte, grazie anche all’approccio trasversale e inclusivo che permette di arrivare a diverse fasce di pubblico.

Una rassegna di teatro ragazzi, una di danza urbana, tra visite guidate drammatizzate e tre parate performative: in tutto gli eventi sono 29, completamente gratuiti, spalmati in 7 differenti location fra Ostia e Acilia.

“Le città possibili – invasioni artistiche” è diviso lungo quattro percorsi disciplinari, diretti a contesti e target diversi, ma tutti accomunati da un unico scopo: raccontare e valorizzare il territorio e le sue anime con tutte le arti possibili.

“Immaginaria – dalla scuola al teatro” è la rassegna di teatro ragazzi che spazia dai burattini al teatro d’attore, dalle maschere al teatro d’ombra, agli origami e alla stand up comedy; “Fuori! Arti alle strade” organizza cinque invasioni artistiche itineranti lungo il X Municipio, fra parate e urban art; “Ostia, il mondo in una danza” propone una rassegna di danze popolari, etniche e storiche, vere e proprie jam session che prevedono anche l’interazione con il pubblico e che spazieranno dalle danze orientali alla pizzica, al tango e al flamenco, fra danze storiche indoeuropee e danze popolari reatine. “A spasso nella storia” infine è la sezione formata da tre itinerari edutainment che attraversano la storia dei luoghi: gli insediamenti romani recentemente scoperti ad Acilia, la Colonia Vittorio Emanuele e il Borghetto dei Pescatori, in collaborazione con Visit Ostia Antica.

I percorsi sono pensati per essere goduti da famiglie, ragazzi, giovani e meno giovani: il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.