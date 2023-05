Internazionali di tennis a Roma ricchi di sorprese e colpi di scena: Novak Djokovic si sarebbe scontrato con l’arbitro Mohamed Lahyani, il caso è diventato virale

Sono in corso gli Internazionali di tennis a Roma e i colpi di scena non mancano mai. In una delle ultime partite di Novak Djokovic sarebbe accaduto qualcosa di insolito che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il tennista avrebbe dato filo da torcere all’arbitro di sedia e tra i due si sarebbe innescata una discussione.

LEGGI ANCHE:–Internazionali BNL di Tennis a Roma, ecco dove vederli gratuitamente in tv

Internazionali di tennis a Roma, cosa è successo tra Novak Djokovic e Mohamed Lahyani?

L’ultima partita giocata da Djokovic è avvenuta tra la pioggia e i disagi del maltempo che avrebbero fatto perdere le staffe ai tennisti in campo e allo stesso arbitro. Infatti, il serbo sarebbe rientrato dopo un ritardo per la pioggia ed avrebbe iniziato a giocare bene il terzo set anche se ha subito il break nel primo game del match. Il suo avversario danese, Rune, ha però tenuto il suo servizio e condotto 2-0. Djokovic ha servito così da mantenere una possibilità ma è andato fuori tempo.

Proprio tale azione avrebbe fatto prendere la decisione all’arbitro di ammonirlo per violazione di tempo. Questa scelta, però, ha alimentato il dissenso da parte del diretto interessato che ha chiesto subito un confronto a Lahyani, affermando:

Hai chiamato il punteggio sette-otto secondi prima che io servissi. Sto iniziando il mio movimento di servizio e tu stai chiamando il punteggio cinque secondi prima che io inizi il servizio.

Foto non associate ad alcun evento

L’arbitro non ha esitato a giustificare la sua decisione, spiegando:

Ma questo è il secondo punteggio, il primo punteggio è italiano, è allora che iniziamo il cronometro.

A quelle parole, il tennista ha risposto:

Ma qual è il dramma dell’attesa tra inglese e italiano. Cosa stai agendo qui o cosa? Perché chiami il punteggio per 20 secondi, basta chiamarlo. Per l’amor di Dio.

La discussione si è trasformata in una vera e propria scenetta che ha fatto il giro del web.

FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS