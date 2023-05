Al via dal 10 maggio gli Internazionali BNL di Tennis a Roma, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.

L’80esima edizione degli Internazionali BNL

L’ottantesima edizione degli Internazionali BNL di Tennis è pronta a partire. Ad accoglierla ci sarà il parco del Foro Italico di Roma, in un’area ristrutturata di oltre 125 mila metri quadrati, per un’edizione che preannuncia da record per numero di biglietti venduti.

Oltre 300 match, con il doppio degli sportivi in azione nei campi del Foro Italico per questa edizione degli Internazionali, dal 10 al 21 maggio. Due settimane di fuoco per tutti gli appassionati di tennis e di sport.

Dove vederli in tv?

Nonostante il grande numero di biglietti venduti al Foro Italico, è possibile seguire gli Internazionali BNL anche da casa davanti alla propria tv. Se ti sei perso il biglietto, quindi, non temere potrai goderti comunque i grandi match di questa ottantesima edizione.

Innanzitutto, Sky Sports che detiene i diritti della manifestazione. La piattaforma non solo trasmetterà i match, ma ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto.

Si possono seguire gli Internazionali anche tramite le piattaforme di streaming NOW TV e Tennistv.com. Basterà sottoscrivere l’abbonamento per seguire tutti i match. Gratuitamente è possibile guardare alcuni match anche sulla tv in chiaro, sui canali di Supertennis (canale 64) e Cielo.