Tra mercatini, luminari e alberi di Natale maestosi, Roma si è rivestita in questi giorni di una magica aurea festiva. Oltre alle solite attrazioni però, proprio nella nostra capitale, la sensazione di passare il 25 dicembre in compagnia di Babbo Natale non è mai stata così autentica!

Stiamo parlando dell’occasione di conoscere la storia e i suoi luoghi al Santa Claus Wonderland, a Ponte Milvio.

Shutterstock – Foto a scopo illustrativo

Nella splendida Roma Nord, precisamente di fronte al Ministero degli Esteri, troverete un’esperienza immersiva che vi catapulterà direttamente in Lapponia. Tra elfi, luci ed effetti speciali, questo posto vi trasporterà nella casa di Babbo Natale attraverso la realtà virtuale!

Il villaggio, oltre a essere a ingresso libero, è facilmente raggiungibile in macchina e dispone di un parcheggio gratuito. Finora, con le sue attrazioni, è riuscito a incantare grandi e piccini, riportandoci in questa magica festa con la voglia di imparare di più sulla figura più amata di questa stagione.

Non solo realtà virtuale: ecco le attrazioni del magico villaggio Santa Claus Wonderland

Dal 8 dicembre al 7 gennaio, nel fantastico Villaggio Santa Claus Wonderland troverete:

L’Ufficio postale di Babbo Natale: Un pittoresco angolo dove i sogni diventano realtà. I visitatori di tutte le età possono scrivere le loro letterine a Babbo Natale e consegnarle direttamente al personaggio più amato del Natale, creando un ricordo affascinante e personale.

Il Santa Claus Express: Questo non è un semplice treno, ma un’avventura interstellare che trasporta i visitatori nel cuore del villaggio di Rovaniemi. Un viaggio in prima classe, attraverso stelle e cieli innevati, che svela le storie e le origini di Santa Claus in un modo mai visto prima.

Shutterstock – Foto a scopo illustrativo

La Casa Immersiva di Babbo Natale: Un’esperienza sensoriale che mescola realtà e virtualità. Gli ospiti vengono accompagnati in un percorso avvolgente dove immagini, suoni, video e performance dal vivo li conducono in un viaggio unico nel suo genere, celebrando la magia del Natale in ogni dettaglio.

La Baita delle Feste e la pista di ghiaccio: Questo accogliente rifugio è il cuore pulsante delle celebrazioni all’interno del villaggio. Che sia per una cena magica o per festeggiare un compleanno, la Baita offre un ambiente caldo e ospitale, arricchito da un ristorante eccellente e animatori che trasformano ogni occasione in un momento speciale. Non manca poi una splendida pista di pattinaggio per ravvivare la vostra giornata.

Ogni angolo di Santa Claus Wonderland è stato pensato per incantare e deliziare, trasportando i visitatori in un mondo dove la magia del Natale è sempre presente.

Per saperne di più inoltre, il villaggio vi offre la possibilità di richiedere ulteriori informazioni e prenotarvi questa magica esperienza sul sito ufficiale. Cosa aspettate?