Confermata la settima stagione di “I Cesaroni” su Canale 5, Antonello Fassari ha rivelato qualche dettaglio: quando iniziano le riprese

E’ ufficiale: “I Cesaroni” tornano ad emozionare e divertire il pubblico italiano con una nuova stagione, la settima. Dopo dieci anni la famiglia allargata è pronta a fare ritorno alla Garbatella dove presto cominceranno le riprese. Ecco quando inizia la fiction.

Quando inizia “I Cesaroni”?

Non ci sono ancora notizie certe su quando inizia la settima stagione di “I Cesaroni”, l’ipotesi più appropriata è che vada in onda nel 2025 dal momento che le riprese cominceranno a giugno 2024.

Dove sarà girata la settima stagione di “I Cesaroni”?

Ancora una volta Roma sarà la città che ospiterà il set di “I Cesaroni”. La Garbatella farà da cornice alla storia dove c’è la famosa bottiglieria, il liceo “Ugo Foscolo” e il bar dove spesso si vedono i ragazzi, al Pigneto, a San Saba, al Prenestino ed in altri parti della Capitale.

Segreti e retroscena di “I Cesaroni”

“I Cesaroni” è una fiction italiana prodotta da Publispei per RTI. E’ andata in onda dal 2006 al 2014 con un totale di sei stagioni e 142 episodi. L’ultimo si è concluso con un colpo di scena fino ad oggi irrisolto dal momento che non è avvenuta una nuova stagione.

Quello che non sanno molti telespettatori e fan della fiction è che alcune riprese esterne sono avvenute in luoghi diversi. L’esterno della bottiglieria Cesaroni è nella realtà l’entrata del Roma Club Garbatella in Piazza Giovanni da Triora 7.

L’entrata delle medie e il liceo istituto “Ugo Foscolo” del quartiere è quello della Scuola Comunale dell’Infanzia “La coccinella” e Scuola Elementare Statale “Cesare Battisti”, in Piazza Damiano Sauli 1.

Secondo quanto riferito dai personaggi, la casa dei Cesaroni è collocata in via Filippo Tolli 2, indirizzo situato nel quartiere della Garbatella ma in realtà è un villino sito in via di Villa Serventi 2, nel quartiere Pigneto.

Giulio Cesaroni allena la squadra giovanile di calcio, la Romulana e il campo si trova in via dei Gordiani. L’officina di Walter di cui si parla nella quarta stagione non si trova alla Garbatella ma a San Saba.

