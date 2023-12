L’appuntamento è per il 4 dicembre al Pierrot Le Fou, in via Macerata 58

Guidobaldi live il 4 dicembre dalle 21:30 al Pierrot Le Fou, in via Macerata 58 a Roma. In questa occasione il vincitore della categoria Songwriting Heroes di LAZIOSound presenta in anteprima assoluta il nuovo singolo “Bandiere”.

Un’anteprima fisica, in modo tale che le persone possano incontrarsi e condividere momenti insieme, all’insegna della musica, in un’atmosfera che supera di gran lunga una mera condivisione digitale del brano. La serata al Pierrot Le Fou del 4 dicembre consisterà in un live acustico che ripercorrerà il repertorio musicale del cantautore romano; presenta e interviene Riccardo Zianna.

Matteo Guidobaldi, noto come Guidobaldi, è un cantautore indie-rock italiano nato a Roma nel 1994. Il suo album d’esordio “Scusate il ritardo”, uscito nel 2021, è stato prodotto da Marco Proietti e distribuito da Believe Digital. Con il suo ultimo singolo “Dire mi manchi” scritto proprio con Marco Proietti e uscito a novembre 2021, ha vinto il contest Songwriting Heroes di LAZIOSound 2023. Le influenze nei suoi lavori spaziano dal britrock ai classici del pop italiano degli anni ’60 e ’70: i suoi idoli sono Paul McCartney, Alex Turner e Mina. Guidobaldi ha tenuto diversi concerti in tutta Italia, anche in apertura di grandi artisti dell’indie italiano come Eugenio In Via Di Gioia e Margherita Vicario e ha partecipato grazie a LAZIOSound allo Sziget Festival di Budapest, uno dei festival musicali più importanti al mondo, e a Spaghetti Fest a Villa Ada.