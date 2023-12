Anticipato dal singolo con Samuele Bersani, il 1° dicembre esce il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni. Le parole dell’artista.

Presenza fissa del salotto tv di Fabio Fazio sul NOVE, Ornella Vanoni torna anche sulla scena musicale con l’album ‘Calma Rivoluzionaria Live 2023’. Il progetto – disponibile dal 1° dicembre per BMG – arriva a due anni dal suo ultimo album e rappresenta un coinvolgente ed eclettico specchio della carriera dell’artista. Tra sfumature brasiliane e accenni jazz, il viaggio live di Ornella regala una varietà di suoni e colori.

“Tutto è nato da una chiacchierata con Paolo Fresu, che mi ha detto che al festival jazz di Berchidda erano andate in scena tante bravissime pianiste, chitarriste”, ricorda Vanoni. “Mi sono detta: se sono così brave perché non fare un gruppo con qualcuna di queste talentuose musiciste? Mi piaceva l’idea di dimostrare che la creatività e la competenza del gentil sesso riescono a regalare una marcia in più alle emozioni di un ascoltatore”.

“Presentarsi di fronte ad un pubblico, trovare sempre delle nuove cifre stilistiche per rendere speciale un tour non è mai semplice”, prosegue. “Richiede cura e amore in ogni singolo dettaglio […]. Mi piace pensare che mettermi a nudo ancora una volta, così come sono, così come canto dal vivo, mi avvicini sempre di più alle persone con le mie fragilità ma anche con la mia voglia di celebrare la vita”.

Nel disco, due inediti: Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani, già in radio, e Camminando di Pietro Cantarelli. “Non è solo un disco live – spiega Dino Stewart (Managing Director BMG) – ma la testimonianza di un periodo particolare nella vita e nella carriera di Ornella. È un live ‘vero’ dove, anche grazie all’inserimento dei dialoghi di Ornella con il pubblico, abbiamo voluto provare a ricreare quella magia che solo chi era presente è riuscito a vivere”.

I formati dell’album, le copertine e la tracklist

L’album ‘Calma Rivoluzionaria Live 2023’, oltre che in download – è disponibile in due esclusivi formati, ciascuno con la propria copertina (gialla, bianca e azzurra) ispirata alle fasi lunari.

vinile LP con i brani che hanno segnato la carriera e la vita dell’artista registrati in una speciale versione live. È accompagnato da un vinile 45 giricon l’inedito Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersanisu LATO A e l’inedito Camminandosu LATO B

con i brani che hanno segnato la carriera e la vita dell’artista registrati in una speciale versione live. È accompagnato da un vinile 45 giricon l’inedito Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersanisu LATO A e l’inedito Camminandosu LATO B CD con 25 tracce, i due inediti, i momenti di intrattenimento con il pubblico e i grandi classici della carriera dell’artista, oltre alla bonus track Calma Rivoluzionaria nella versione cantata solo da Ornella.

Di seguito le tracce:

Vinile LP + 45 giri

Lato A

Sotto il sole con il mare Anima L’appuntamento La voglia, la pazzia Io so che ti amerò

Lato B

Samba per Vinicius Mi sono innamorato di te Vita Una lunga storia d’amore Tristezza (per favore vai via)

Vinile 45 giri: Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani (Lato A) / Camminando (Lato B)

CD

Calma Rivoluzionaria (con Samuele Bersani) Camminando Conscio e inconscio Sotto il sole con il mare Una burrascosa gioventù Anima Il bambino che hai dentro L’appuntamento Un abbraccio La voglia, la pazzia Mi siedo It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing) Un gruppo di donne Io so che ti amerò Il metaverso Samba per Vinicius Le donne liberate e l’amore Mi sono innamorato di te La mia piccola parte Vita Angoli di leggerezza Una lunga storia d’amore Canzoni Allegre Tristezza (per favore vai via) Calma Rivoluzionaria (bonus track)

