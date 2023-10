Al Teatro Preneste il secondo di quattro appuntamenti celebrativi per i 45 anni di GDO: prosegue il racconto, attraverso il teatro interattivo e futuristico

Va in scena il 30 ottobre, al Teatro Centrale Preneste di Roma, il secondo dei quattro eventi speciali dedicati al percorso artistico del Gruppo Danza Oggi: in occasione dei suoi primi 45 anni, GDO dà nuovamente appuntamento al suo pubblico con uno spettacolo dal titolo “Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani”, con aìil sostegno del Mic, nell’ambito del progetto Paesaggi Radici Comunità.

Il Gruppo Danza Oggi ha dedicato oltre quattro decenni alla promozione e all’espressione dell’arte coreografica: fondato da Patrizia Salvatori il 28 ottobre 1978, ha attraversato un incredibile viaggio artistico, esibendosi su palcoscenici in tutto il mondo, dalla Thailandia agli Stati Uniti, passando per l’Indonesia e la Corea, ma ritornando sempre in Italia, la sua casa spirituale. Questa rappresentazione sarà un’occasione unica per rivivere la storia dell’associazione, guidata con passione e dedizione dalla sua fondatrice, Patrizia Salvatori.

Il progetto “Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani” è parte integrante del racconto complessivo che il Gruppo Danza Oggi ha iniziato a scrivere sin dal mese di settembre. Questo racconto viene presentato in più fasi, ognuna delle quali contribuisce a dipingere un ritratto unico dell’associazione. Ogni appuntamento è un tassello di una storia ricca di sfaccettature, arricchita da nuove voci e testimonianze tratte dall’esperienza del passato, allo scopo di far rivivere emozioni ormai dimenticate e condividerle con il pubblico.

La serata inizia alle ore 20:15 con un brindisi augurale, seguito da un evento che condurrà gli spettatori in un viaggio artistico-temporale. Questo viaggio è scandito da momenti performativi, tra cui un estratto danzato da Pre-Giudizio, una delle neonate compagnie urbane associate al GDO/UDA, e la coreografia “You….and Me” di Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, anch’essi artisti associati al GDO. Ma il viaggio non è solo artistico; comprende anche momenti di racconto, video e testimonianze, curati da Marco Schiavoni e Rossella Battisti.

Con “Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani,” il Gruppo Danza Oggi vuole condividere la ricchezza di esperienza accumulata nel corso degli anni. Questo spettacolo mette in luce i principi fondamentali che l’associazione ha abbracciato nel tempo: dalla rigenerazione dell’arte all’importanza della cultura sociale, dalla profondità delle emozioni che solo il teatro e la danza possono trasmettere all’ascolto delle voci dei giovani, che rappresentano il futuro del teatro. In questo senso, “Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani” è un esempio lampante di come l’arte, nelle sue molteplici forme, possa diventare un mezzo di condivisione e coinvolgimento per un pubblico eterogeneo. Incoraggiando la curiosità e l’attrazione per linguaggi accessibili, l’arte diventa un potente strumento di coinvolgimento, permettendo a un pubblico di diventare uno spettatore attivo di una storia che, da 45 anni, fonde tradizione e innovazione.