In arrivo investimenti per il trasporto pubblico di Roma. Il sindaco Gualtieri annuncia che in occasione del Giubileo la metro si rinnoverà.

In arrivo investimenti per il trasporto pubblico di Roma. Il sindaco Gualtieri annuncia che in occasione del Giubileo la metro si rinnoverà.

LEGGI ANCHE – Visitare Roma in un giorno dalla stazione Termini: itinerario a piedi o con i mezzi pubblici

Il salto di qualità per il Giubileo

Il trasporto pubblico di Roma ha bisogno di un ammodernamento ormai da molto tempo. In occasione del Giubileo, finalmente si palesa la possibilità di porlo in atto.

“Il Giubileo comporterà un salto di qualità significativo per il trasporto pubblico romano” ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione durante la commissione capitolina sul Giubileo.

Innanzitutto bisogna toccare il tema della prima linea della metro, per la quale risulta sempre più necessaria un’azione di ammodernamento. Già dal primo trimestre del 2024, saranno disponibili 60 milioni di fondi per la linea A della metropolitana. I binari della linea A erano stati impiantati nel 1979, con una durata di 30 anni prima di un necessario ricambio. Sono passati ormai 14 anni da quel 2009 che avrebbe dovuto rappresentare la data di scadenza in questo senso.

Come rilevato da ACOS, la metro A è la peggior linea di Roma, per cui è sempre più urgente un intervento in questo senso. Quale migliore occasione, allora, dell’anno del Giubileo?

Ovviamente i lavori non potranno impiegare poco tempo. “Sono necessari 18 mesi” ha sottolineato Gualtieri, “per un capolavoro di organizzazione logistica”.

Il cambio d’abito della metro A

Si tratterà di un vero e proprio “cambio d’abito” per la metro A, anche molto costoso considerata la cifra dei 60 milioni di fondi. Le stazioni interessate saranno ben 27, con il rifacimento dei pavimenti scuri e dei rivestimenti laterali in bianco e argento per creare un effetto specchio.

Nel corso dell’ultimo anno le perdite d’acqua nelle stazioni hanno comportato la chiusura delle stesse più di una volta. Per questo motivo, altri lavori saranno destinati al contenimento delle perdite e anche all’illuminazione di alcune stazioni, sempre più carente.

Gli impianti di traslazione, come ad esempio le scale mobili, verranno completamente sistemati in tutte le stazioni, e verranno installati nuovi monitor all’interno e all’esterno dei treni.