Dieci anni di dolcezza con Gelato D’Essai a Colli Aniene: un decennio di passione, arte e gelato artigianale che ha reso ogni assaggio un’esperienza indimenticabile.

La sede a Colli Aniene di Gelato D’Essai di Geppy Sferra compie 10 anni e organizza una grande festa! Un evento per festeggiare l’ennesimo traguardo di un’avventura iniziata nel lontano 2011 con l’apertura della prima gelateria in Via di Tor de’ Schiavi a Roma. Il concetto di Gelato D’Essai è quello di un laboratorio dove la fedeltà ai metodi artigianali è stata sempre considerata la strada migliore da seguire per ampliare gli orizzonti dell’arte gelatiera, sia nelle preparazioni e sia nei modi di consumare il gelato. Il gelato artigianale, insomma, diventa una vera e propria filosofia alimentare.

Gelato D’Essai di Geppy Sferra: 10 anni dall’apertura della sede di Colli Aniene

Nel 2014, l’apertura della sede a Colli Aniene, con il laboratorio a vista dietro un’ampia vetrata, ha offerto a tutti una vera e propria finestra su quello che c’è dietro il consumo di un buon gelato: un mondo di saperi, di gesti e di materie, ma soprattutto uno spazio in cui si pratica la ricerca di nuove possibilità per il gelato, ampliandone la peculiare vocazione nutritiva ben al di là del tradizionale ambito del dessert.

L’evento settimanale Carpe Diem e la linea PASTUM

Questa filosofia del gelato si ritrova espressa anche in una storica iniziativa: il Carpe Diem, l’appuntamento settimanale che permette a tutti, gratuitamente, di assaggiare un gusto appena preparato, creando un contatto diretto tra la curiosità di chi ama il gelato e il lavoro di chi lo fa, e favorendo la conoscenza del laboratorio. Carpe Diem è diventato un richiamo per un pubblico sempre più vasto, ogni sabato alle 18.00.

Ma non solo. Gelato D’Essai ha lanciato anche PASTUM: l’innovativa linea di gelati dedicata a chi desidera includere il gelato artigianale nella propria dieta, sottraendolo alla categoria dei cibi proibiti e assegnandogli una parte all’interno di uno specifico pattern alimentare. PASTUM è un vero e proprio laboratorio di equilibri, ricette e metodi.

La festa per i dieci anni della sede a Colli Aniene

Quest’anno, per celebrare i 10 anni della sede di Colli Aniene, Gelato D’Essai ha organizzato una festa indimenticabile.

Domenica 14 aprile, la piazzetta davanti alla gelateria sarà il cuore pulsante di un pomeriggio di grande festa, con degustazioni gratuite e una serie di appuntamenti imperdibili. Tra questi, vi sarà l’estrazione e la premiazione dei biglietti vincenti della Gelotteria, una divertente Caccia al tesoro per i più piccoli e incontri, musica, giochi dedicati al mondo del gelato. Inoltre, sarà il momento ideale per la consegna dei diplomi agli alunni della scuola Angelica Balabanoff che hanno partecipato al progetto “A scuola di gelato”, un’iniziativa che ha coinvolto oltre 2.500 ragazzi fin dalla sua nascita nel 2013, facendoli entrare e diventare protagonisti dei laboratori di arte gelateria!

Photo Credits @GelatodEssai